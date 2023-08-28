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28/08/2023

香港小姐2023 | 「是非港姐」莊子璇奪冠！王怡然成雙料亞軍

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　　【晴報專訊】《2023香港小姐競選決賽》昨晚舉行，賽前是非多多的15號莊子璇，憑出色口才成功奪冠；「最上鏡小姐」4號王怡然成為雙料亞軍，季軍則為大熱17號王敏慈。

 

（左起）雙料亞軍王怡然、冠軍莊子璇及季軍王敏慈。

 

　　今屆港姐決賽搞搞新意思，找來「愛妻號」陳豪、陳山聰、陳展鵬及蕭正楠任司儀，可惜四人欠缺主持經驗，不時照稿讀，與佳麗欠缺互動，以致頻頻冷場。節目亦潮玩AI元素，起用AI司儀陳婉嫣；在「與未來自己對話」環節中，16位佳麗與自己的AI老年版對答，但AI老人外形動作頗為驚嚇，悶場連連。

 

莊子璇在問答環節表現淡定得體。

 

17號王敏慈獲季軍

 

　　直到泳裝問答環節才較有睇頭，而司儀麥美恩疑似皮膚敏感令心口一撻撻紅印，搶去佳麗風頭。4號王怡然、10號陳霈錤、15號莊子璇、16號郭珮文及17號王敏慈成功入圍五強。現年21歲的莊子璇賽前被爆人前人後兩個樣，不但巴結幕後人員「攞著數」，又自恃大熱門兼獲得「越南越愛香港小姐」及「一見鍾意」佳麗獎而擺款，因而被佳麗杯葛；懶理是非的她在五強問答環節憑淡定表現及出色口才，成功以大熱姿態奪冠。亞軍由笑容甜美的王怡然奪得，季軍則為舞技出眾的王敏慈。

 

嘉賓司儀麥美恩心口驚現一撻撻紅印，相當嚇人。

 

今年大玩AI主題，佳麗與未來的自己同台。（電視截圖）

轉載自: 晴報

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