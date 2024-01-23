  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

23/01/2024

蔡卓妍阿Sa曾借錢給好友應急被騙！疑似張致恒錄音被曝光：我爭佢10萬呀

#蔡卓妍 #張致恒 #Steven #借錢 #借錢唔還 #錄音 #影視娛樂 #阿Sa #Twins #Kenny #BOYZ
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　蔡卓妍（阿Sa）2022年曾於內地節目《她的雙重奏》中，冇開名提及被好友借錢一事，當時阿Sa提及呢位「老友」都相當嬲，不過邊個咁衰，始終無從稽考。然而尋日就有人公開張致恒（Steven）嘅錄音，自爆自己向阿Sa度水，語氣仲毫無悔意，令人髮指。

 

　　阿Sa喺節目中表示：「有一個很好的朋友，他問我借錢就說了一句他最近有點困難，然後二話不說我就去銀行，我就給他打款，後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」當時網民已經估阿Sa所講嘅係Steven，但阿Sa之後公開活動被問起同Steven有關的事宜都馬上落閘，以「唔想講」、「唔想提」等回應。。不過網民就去到Steven其抖音直播洗版留言：「仲唔還錢畀阿Sa」、「快啲還錢呀」、「點解你要呃阿Sa啲錢」、「聽講你問阿Sa借錢唔還」。

 

 

　　一直都冇人真係求證到係邊個咁衰仔，「聰明仔」Steven就各其他人「自爆」佢就係呢個「好朋友」。昨日（21日）網紅Sean分享咗幾條張致恒嘅聲帶，錄音中Steven極晦氣：「唉，我而家好X煩，因為阿Sa之前做咗個節目，喺上海做咗啲訪問節目，話有個朋友借咗佢錢，然後仲要拉黑咗，冇再聯絡。跟住啲人個個就話係我，然後衝晒過嚟係咁叫我還錢畀阿Sa，嗰啲咁嘅嘢，唉，我好頭痛呀呢兩日。」言談中佢仲嫌自己被「影響」：「最煩係影響到我吖嘛！人哋阿Sa又冇開名，啲人又過晒嚟係咁話我，我真係好頭痛！」最後佢仲補多一句：「我爭佢10萬呀。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　Steven周街債主，日前被女紋身師公開追債，其他街數都開口追錢，多到數唔清。除咗一啲不知名嘅人，唔少圈中人都受害，Steven曾向各個舊愛借錢，而最大債主係上一任女友梁皓恩（April），於Steven公開「婚訊」後，曾在該帖文下留言：「你仲爭我好多錢，right？你唔打俾我嘅話，醫院見。」據知過往兩人在灣仔同居期間，每月$15,000租金大多數由April墊支，有指最少爭佢10萬。BOYZ拍檔關智斌（Kenny）同Yumiko都曾無條件借錢畀Steven，經理人霍汶希當時代Kenny回覆傳媒：「佢話咁多年來兩兄弟嘅嘢都冇計，我都已經唔係好記得。」另外，其中張彥博、林盛斌等對追債嘅態度都係當「潑咗出去嘅水」一樣，咁計法，個個都唔使佢還，唔怪之得Steven借得咁爽，真係一門大生意，好快就可以上市！

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#蔡卓妍 #張致恒 #Steven #借錢 #借錢唔還 #錄音 #影視娛樂 #阿Sa #Twins #Kenny #BOYZ

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk