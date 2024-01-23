蔡卓妍阿Sa曾借錢給好友應急被騙！疑似張致恒錄音被曝光：我爭佢10萬呀

蔡卓妍（阿Sa）2022年曾於內地節目《她的雙重奏》中，冇開名提及被好友借錢一事，當時阿Sa提及呢位「老友」都相當嬲，不過邊個咁衰，始終無從稽考。然而尋日就有人公開張致恒（Steven）嘅錄音，自爆自己向阿Sa度水，語氣仲毫無悔意，令人髮指。

阿Sa喺節目中表示：「有一個很好的朋友，他問我借錢就說了一句他最近有點困難，然後二話不說我就去銀行，我就給他打款，後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」當時網民已經估阿Sa所講嘅係Steven，但阿Sa之後公開活動被問起同Steven有關的事宜都馬上落閘，以「唔想講」、「唔想提」等回應。。不過網民就去到Steven其抖音直播洗版留言：「仲唔還錢畀阿Sa」、「快啲還錢呀」、「點解你要呃阿Sa啲錢」、「聽講你問阿Sa借錢唔還」。

一直都冇人真係求證到係邊個咁衰仔，「聰明仔」Steven就各其他人「自爆」佢就係呢個「好朋友」。昨日（21日）網紅Sean分享咗幾條張致恒嘅聲帶，錄音中Steven極晦氣：「唉，我而家好X煩，因為阿Sa之前做咗個節目，喺上海做咗啲訪問節目，話有個朋友借咗佢錢，然後仲要拉黑咗，冇再聯絡。跟住啲人個個就話係我，然後衝晒過嚟係咁叫我還錢畀阿Sa，嗰啲咁嘅嘢，唉，我好頭痛呀呢兩日。」言談中佢仲嫌自己被「影響」：「最煩係影響到我吖嘛！人哋阿Sa又冇開名，啲人又過晒嚟係咁話我，我真係好頭痛！」最後佢仲補多一句：「我爭佢10萬呀。」

Steven周街債主，日前被女紋身師公開追債，其他街數都開口追錢，多到數唔清。除咗一啲不知名嘅人，唔少圈中人都受害，Steven曾向各個舊愛借錢，而最大債主係上一任女友梁皓恩（April），於Steven公開「婚訊」後，曾在該帖文下留言：「你仲爭我好多錢，right？你唔打俾我嘅話，醫院見。」據知過往兩人在灣仔同居期間，每月$15,000租金大多數由April墊支，有指最少爭佢10萬。BOYZ拍檔關智斌（Kenny）同Yumiko都曾無條件借錢畀Steven，經理人霍汶希當時代Kenny回覆傳媒：「佢話咁多年來兩兄弟嘅嘢都冇計，我都已經唔係好記得。」另外，其中張彥博、林盛斌等對追債嘅態度都係當「潑咗出去嘅水」一樣，咁計法，個個都唔使佢還，唔怪之得Steven借得咁爽，真係一門大生意，好快就可以上市！