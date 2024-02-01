盛勁為被麥明詩求婚！公屋出身考入港大，考三次成功做港產飛機師！曾因疫情被裁現重返國泰從頭嚟過

34歲的盛勁為獲「十優港姐」麥明詩（Louisa）主動求婚，以手錶代戒指打破傳統女仔採取主動，沒想到過程既浪漫又甜蜜。盛勁為成功考取飛機師執照，再娶港姐冠軍做老婆，絕對成為不少港男心目中的偶像。其實盛勁為出身的背景不是特別富裕，公屋出身的他四姊弟各自靠努力得到一番成就。

兩人都流下感動之淚（盛勁為IG）

麥明詩主動求婚（盛勁為IG）

盛勁為出身於屯門田景邨公屋，有兩姊一弟，他在家中排行第三，大家姐盛幹心任職資產管理區域的資深保險經理，而弟弟盛龍亨是國際特許財務策劃師。盛勁為原本中學成績原本不是特別好，不過為追「精英班」的女同學發奮，加上知道公開試考得差的話，父母根本沒能力讓他外國升學，所以努力考會考，最終得到25分。隨後高考成績讓他成功考入香港大學經濟及金融系，盛勁為表示自己沒太大興趣，不過偶遇國泰及港龍的招聘展覽，希望可以成為港人飛機師的一份子，於是考足三次，最終成功當上飛機師。

外界視為「鐵飯碗」的飛機師，盛勁為沒想到因疫情而被裁員，他除了在麥明詩鼓勵下參與《#後生仔傾吓偈》及《衝上雲霄大選》獲得亞軍外，並沒有停下腳步，先開始創業經營點心店，後來又考獲保險牌照，跟家姐同細佬一齊做保險經紀，在疫情的三年多以來，多次成功轉型，非常上進。

盛勁為靠努力考獲飛機師執照（盛勁為IG）

疫情緩和，世界各地通關後，盛勁為跟老友麥大力一齊重返國泰做飛機師，不過由於飛行里數不足的關係，再次由低做起。盛勁為是孝順仔一名，IG不乏見到他的家庭照，做飛機師期間，安排家人輪流乘坐他駕駛的客機，又經常跟家人一齊旅行。



