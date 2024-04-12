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12/04/2024

吳鎮宇兒子吳費曼超百厭Po老竇「車頭相」！ 吳鎮宇微博公開教仔：博取別人眼光而活是一個可悲的活著！

#晴報文章 #綜藝節目 #向佐 #吳鎮宇 #娛樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 微博、網上截圖

　　吳鎮宇最近任內地節目《無限超越班2》評審，憑其毒舌評語獲內地網民好評。鎮宇的15歲兒子吳費曼（Feynman）不時在社交網搞笑「品評」爸爸表現，但他日前竟po出爸爸黑白「車頭相」，認真膽大包天，同時亦玩出火，令鎮宇忍不住在微博公開教仔！

 

　　費曼2014年跟鎮宇參加真人騷《爸爸去哪兒2》而爆紅，費曼現時身高1.82米，體重198磅，大隻過爸爸！兩父子感情好好，不時在社交網公開互相取笑，而費曼在微博坐擁逾106萬粉絲，網民都愛看他搞爛gag「激」老竇。

 

 

　　事緣近日鎮宇在節目中有話直說，直接批評學員向佐的演技，網民笑指鎮宇竟寸爆對方，不但為他捏一把冷汗，更有人扮作向佐「恐嚇」他：「費曼還在香港讀書你忘記了。」被點名的費曼突然發文疑搞gag回應網民，跟爸爸「劃清界線」：「重新認識一下，我叫王晶衛不認識甚麽吳鎮宇，不認識誰是吳費曼，沒有看過無限造孽班。本人不上學的不識字，在一家黑膠點（店）上班。以上都是語音輸入。」

 

 

　　不過，費曼竟然上載一張吳鎮宇在《無間道II》飾演倪永孝一角的黑白遺照，相中寫道：「號主本人因意外離世，永遠懷念！」公開咀咒老竇，認真冇大冇細，而費曼亦知知衰，發文不久便刪除「車頭相」，又留言澄清：「P3（黑白相）是一名不存在角色與扮演的演員毫無關係。」向佐亦在帖文下留言：「你有興趣拍戲嗎弟弟？真的很欣賞你的幽默，回香港找個機會認識認識，我真的非常尊重你爸爸。」費曼不忘再整蠱老竇：「我不知道自己想不想做演員，但我知道我想做個活人。所以你能跟我爸說別打我嗎，但認識認識肯定可以。 PS.我也很尊重你爸爸。」向佐即幫手澄清：「我相信他不會真的打你吧，你在開玩笑吧…也太會整活（惡搞）了吧！」

 

 

　　事件引發微博網民熱議，事隔一日，鎮宇在微博發文公開教仔：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜。當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！ 」

 

轉載自: 晴報

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