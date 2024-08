科技人才爭奪戰，應向美國搶精英

香港經濟要斬斷窮根,須發展高新科技。中美兩國進入世紀之爭,關鍵戰場也在於高新科技誰人領先。高新科技生產鏈最核心的環節不但是人才,而且還要是領軍人才。人才哪裏尋?

對香港而言,可以從內地輸入,這雖無可避免,但並非最上策,因為這等於把家人的飯搶過來自己吃,內地也是殷切需要人才的。更好的方法是盯著歐美的人才,尤其是美國的華裔科學家或工程師。此等人才數量質量俱高,且可使中美科技領導地位的天秤向中方傾側。

高新科技生產鏈不但需要人才,而且還需要領軍人才。(Shutterstock)

美政客愚蠢,視華裔科學家為間諜

這本來是很難達到的目標。多年以來,內地教育界一直有埋怨,讀過北大清華的尖子,怎麼最後都到了美國工作?但此事近年頗有轉機,一方面是中國經濟及科技發展迅速,慢慢形成了對科技人員的吸引力,另一方面,美國不少政客十分愚蠢,不但不明白華裔理工科人才對美國科技界所起的關鍵作用,還有人把所有華裔科學家工程師視作間諜,要趕絕之而後快。

這些政客是美國自己的禍國分子,香港也曾有人散布華裔科學家都是間諜的說法,他們雖然仇中,但實際上是幫了中國的忙,且害了美國。秦相李斯有篇名著《諫逐客書》,內文正是勸秦王不要聽一些秦國貴族的讒言,他們因為眼紅,要把各國走到秦國的人才食客驅逐出境,而李斯指出,秦國打仗,都是為了搶來財寶美女,人才正是最貴重的財寶,如何能驅之?看來美國今天愚蠢的政客,智慧遠不及2000多年前的李斯!

要從美國手中搶回人才,雖然得到該地政客的助力,但仍不是那麼容易的事,我們要掌握一些實況與數據,才可知彼知己。去年6月27日,美國《國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)有篇由五位來自普林斯頓、哈佛、麻省理工的科學家與社會科學家發表的論文,提供了很有參考價值的研究結果,值得特區政府相關官員一讀。

有些愚蠢的美國政客把所有華裔科學家工程師都視作間諜,其實損害了美國的發展。(Shutterstock)

此研究從微軟一個包含有兩億篇論文的大數據庫的數據梳理出不少發現。研究追蹤了2.5萬名華裔科學家,他們最初發表論文時所屬單位在美國,但其後所屬單位卻已非美國,有些到了別的國家,有些回到中國內地,有些則到了香港。在研究的樣本中,2010年共900名華裔科學家離開美國,其中43.1%到了內地,4.9%到了香港;在中美摩擦加劇後,離開的科學家人數急增,2021年共2621人離美,當中62.6%回到內地,4.4%到了香港。

大批華裔專才返內地,部分來港

為甚麼這批科學家要離開美國?據研究的問卷調查所知,72%感到在美國做學術研究不再安全,86%認為很難招募到美國國外的學生來當研究生(理工科的研究都要依靠是否有優質的研究生及博士後進行研究),為何出現這些困難?美國的「中國計劃」(China Initiative)出現後(美國總統拜登曾終止了它,但其影響仍在),多名頗有名氣的華裔科學家無端被查,有些還要傾家蕩產打官司,與麥卡錫主義年代錢學森所遭的待遇差不了多少。此種氛圍自然使這些科學家感到不公,有些領軍人物,如UCLA的人工智能權威朱松純便早著先機,2019年離開美國,到北京大學當人工智能的院長。

此種情況對美國不利,對中國有利,但我們尚需評估其規模效果有多大。有些數據可助我們了解情況。2020年美國共有33676人得到科學或工程的博士學位,其中的17%,即5730人來自中國(另有一些取得綠卡的中國籍博士未包括在內)。而2021年離開美國又曾出版過論文的華裔理工學者共2621人,當中1640人回到內地或香港。

從美國回歸的華裔理工學者雖增加,但為數其實仍少。(Shutterstock)

由此可知,回歸的理工學者雖急劇增加,但仍不及新畢業的理工博士的三成。內地與香港要從這批高端人才中挖角,尚有很大的空間與潛力。

昔留學多不回國,今回歸比出國多

我們再看另一組數據,可更清楚實況。2006年以前出國留學的,大多留在彼邦不回國,但從2006年開始情況有變。根據國家統計局數據,2006年共有13.4萬人出國留學,4年後的2010年學成回國的共13.48萬人,即回歸的比出國的更多(早期出國的開始也回來了)。此趨勢一直延續,2015年出國52.37萬人,2019年留學回歸的有58.03萬人,海歸多於出國。不過,據上所推斷,最高端人才中,回歸的仍不足三成,而這批人才最可能是這裏急需的領軍人物。

如何吸引更多的高端科技人才到港?下回再談。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



【知識庫】何謂美國的「中國計劃」?





「中國計劃」(China Initiative)又稱中國行動計劃,由時任美國總統特朗普啟動,稱旨在消除中國間諜、防止美國科技被中國盜竊。

計劃被指助長對亞裔美國人的種族歧視與偏見、損害美國吸引頂尖人才和推動科技進步。

2021年9月,177名史丹福大學教員聯名向美國司法部發出公開信,要求停止計劃。

2022年2月,司法部宣布終止計劃,主因是認為「它不公平地將美籍以及旅居美國的華人描繪為不忠誠」。

(本文原載於8月16日《香港經濟日報》)