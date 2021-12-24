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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

24/12/2021

未來特首，總之不是她

#特首戰 #林鄭月娥 #述職
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　　近年聚會，必有人問未來特首戰，我的反應就是不是林鄭。於是其他人，不管黃藍都問同一問題：「不是她，還有誰？」

 

　　我說：「甚麼人也可以，但肯定不是她。」

 

　　我分析十分簡單，就問在座的人，有黃有藍，你們誰人喜歡他？沒有人。果然沒有人說喜歡她，那麼一個沒有民意支持的特首，何來連任之理！

 

　　反對派不喜歡，沒問題；但連自己人也不喜歡，繼續由她做下去，不是自討沒趣，自找麻煩嗎？已經不說她任內做錯了甚麼、兩年前搞到黑暴鬧事，把香港帶上末路。

 

　　今次上京述職，中央把林鄭老公林兆波也請上去，國家主席習近平宴請「做冬」。這次四年來第一次，還有澳門特首賀一誠夫婦。有人說這麼刻意和她吃飯，就是一種禮遇，讓她繼續連任。

 

　　這種說法十分牽強。國家主席與兩個特區特首行政長官吃飯，不算新鮮事；2017年她剛上任，年底述職，也是一樣和丈夫與當時澳門特首崔世安得習近平宴請。之前梁振英在2014年佔中後往北京述職，也和澳門特首崔世安一起得習近平宴請，當時他們的夫人也在場；董建華當年和太太也曾獲時國家主席江澤民宴請。

 

　　國家主席請港澳特區特首吃飯，可以說是特別，又可以說不特別。

 

（港台片段截圖）

 

 

　　這一次時間上剛好冬至，去年又因疫情取消面見，改為視像，既然見面，一起吃飯既是中國人禮數，亦有一定意思。

 

　　又有人說領導人對林鄭評價用語，可見端倪。習近平說一年來香港「由亂轉治」的局面不斷鞏固，指成功舉辦選委會選舉及立法會選舉，「中央對你們的工作充分肯定。」

 

　　習近平今年初在林鄭視像述職時，給她評價也是「充分肯定」，在涉及國家安全等大是大非問題上，說她立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷，和對國家、對香港高度負責的精神。當時，政圈不少人說評價甚高，她連任行程亦看漲。

 

　　連同今次，她任內5次述職，均獲中央評價「充分肯定」四個字。但相對前特首梁振英言，習近平對CY評價似乎更高。2014年11月佔中期間，在APEC會議期間，習在北京稱讚CY「疾風知勁草」和「在關鍵時刻靠得住」。同年12月19日在澳門慶回歸紀念時，習再讚CY「恪盡職守、勇於擔當」，中央對梁是充分信任和高度肯定。

 

　　在同年26日述職時，對他評價也是「充分肯定」；不久，CY沒有尋求連任，「充分肯定」不是出選入場券。

 

　　今次習近平只談大局，不涉林鄭個人，顯然避免誤會，引起無謂揣測。不過，我相信這是一次告別宴，Thank You Dinner。

 

　　其實最近幾個月，她去武漢還是甚麼，她應該猜到連任無望。她的都會北發展計劃，竟然口出狂言說沒有和深圳與及北京溝通過，這說法已經十分有問題。既然講兩地融合，新界北發展自然要與深圳一起搞，怎可以自己閉門造車？

 

　　許多人說都會北發展計劃就是她為了連任作準備，這只可說是她兵行險著一步，大家不妨看看親北京官媒，怎樣冷待都會北發展計劃便知道。

 

　　下任特首，應當懂得「從國之大者考慮」，而不只是看眼皮下那9百幾平方公里。甚麼叫做百年未有之大變局？如何配合國家十四.五規劃？

 

　　林鄭無份，相信只有一人入閘，誰宣佈參選，誰便是下任特首。

 

 

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