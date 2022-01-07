如果徐英偉咁都錯，林鄭你呢？

有多名官員出席生日會，剛好有其他與會者初步確診，特首林鄭月娥竟然大興問罪之師。請問出席官員，犯了何事？民政事務局局長徐英偉又錯在何處？

對，本港新冠變種病毒Omicron引發危機，第5波疫情或到臨界點，但問題是他們做了甚麼？

那個開生日會的餐廳無牌經營？即使有牌經營也犯了防疫條例？沒細分ABCD區？有與會者沒遵守防疫限制？要打針不夠人數？沒有掃安心出行？應該關門仍繼續營業？否則，官員也好，你我也好，出席又有甚麼大不了？

不要甚麼都上綱上線去批評，林鄭月娥說對於官員未有以身作則，避免出席私人聚會，感到十分失望。我想請問過去兩年，林鄭除了和同住家人吃飯外，有否出席任何親朋戚友聚會？有否出席過非官方式性質的茶聚？

出席生日會多名官員，只去了現場，「無坐低食飯，只是係打個招呼傾兩句」。這是十分普通的禮貌交往，不管誰人生日，不管活動的人物和性質，去打個招呼給主人家面子，這是十分正常的交往。請問出席的官員錯了甚麼？你竟然說會跟進，還是要追究真實的逗留時間？

餐廳的營業時間和防疫安排若跟足政府指引，何來犯例？要搞清楚，政府決定了一切防疫手段，也逐步放寬了一切用膳餐飲限制，即使叫人避免聚會，也只是提醒，而不是強制，那麼，出席相關聚會又有何不妥？

對，疫情因變種病毒Omicron而引發危機，但只要在措施生效之前，也不能說別人有錯！即使徐英偉留下來吃了飯。

連相關餐廳是否符合防疫規例，也曾向向食環署核實，得知餐廳是D類餐廳，員工要求全部接種疫苗，賓客要有2/3人接種疫苗；又說自己作為行政長官，她會有適當行動，強調會徹查到底，跟進到底，一副「好打得」的樣子。

最不應該的是點名批評民政事務局局長徐英偉，一個領袖是絕對不可以在公開場合批評下屬的，試問其他人怎會替他出力作事。她說抗疫辛苦，但徐仍然出席這些聚會，感到十分失望，說他未有以身作則，還說會有適當行動，強調會徹查到底，跟進到底。

他們或許政治敏感度不足，但出席一下，點到即止又何妨。至於坐低吃飯，也是人之常情。敢問各位在這兩年，我們誰沒有在疫情下出席過私人聚會？

(資料圖片)

林鄭這一次是借題發揮，轉移坊間一直批評她領導的政府抗疫不力的視線。1月4日國泰兩名機組人員違反檢疫規定，你說了甚麼？你說作為高層並非知道每名員工行為，但這不可以成為免責條款，指該機構（國泰）主管，等於她是特區之首，她也要向所有事情負責。問責，說得多麼冠冕堂皇。

兩日之後，當徐英偉等官員出席別人生日會，碰巧有確診者同場，她竟然說做領導人需要有領導責任，不能說不知情便不需問責，但這種問責制不是她要為每一位同事個人決定而付上個人責任。同樣被問到是否應該問她的責，卸膊如此之快。

如果徐英偉他們這都叫犯錯，甚至要受紀律處分的話，那麼你呢？不再講你在反修例事件中錯了多少次，只問你過去兩年抗疫，應該封關你沒有、應該全民打針你沒做、應該強制使用安心出行你不敢、應該不讓任何人豁免入境你卻隻眼開隻眼閉……

香港深圳，一河之隔，卻咫尺天涯，兩年了，仍通關無期。2020年11月未爆第四波前，香港疫情平緩向好。中央派人送器材，支援香港做普查全檢，以建立將來溯源機制。怎知一句「全民檢測不科學」和尊重港人保護私隱為，反對實施全民檢測，最終只有不足1/4港人自願檢測，連數據也不能儲存。

好了，整個2021年做了甚麼？港版健康碼，拖拖拉拉。兩年來說甚麼和新加坡日本搞「旅遊氣泡」，氣泡搞不成，搞了一鑊泡。

自己抗疫做得差，累死香港累死人，現在搵到隻代罪羔羊。搵人替罪也沒用，是時候換你了！