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31/12/2021

那些不是記者，出事的也不是真傳媒

#記者 #報道 #傳媒
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　　又有「傳媒」機構出事，西方國家立刻跳出來，說甚麼打壓新聞自由，簡直是胡說八道。

　

　　兩年前反修例示威發展成黑暴上街，有網媒不斷以直播方式「報道」事件。我刻意在傳媒和報道兩個詞語前後加上引號，就是不認為他們是真「傳媒」，更不認為他們是「報道」。

　

　　當時在電台節目中，已經三番四次認為他們不能稱之為「傳媒機構」，因為有些所謂網媒只是有一、兩個人，拿著一部手提電話就說自己是「記者」。再看看他們的所謂「報道」，全部鏡頭只對著警方，黑衣暴徒扔汽油彈，不影；警方發射催淚彈，影；黑衣暴徒私了群眾，不影；警方武力鎮壓示威，影……

　

　　這些一面倒的畫面，仍歷歷在目。即使是有歷史的傳媒機構，記者都變了質。記得其中有一組鏡頭，接近中上環地方，有黑衣人拿出弓箭出來，鏡頭竟突然不影下去，轉移影去一些無關痛癢的地方。請問當暴徒拿出攻擊性武器攻擊警方，有機會傷及無辜時，記者鏡頭為甚麼不繼續影下去？這家電視台仍然在廣播中……

　

　　曾經直指7、8成記者介入了事件，自己又是記者，又是示威者。90%的鏡頭都是對著警方，請問這是真正報道嗎？是客觀報道嗎？

　

　　當時政府亦怯於形勢，竟然接受這些所謂的網媒登記可以出席政府記者會。於是記者會上記者不是問問題，而是質疑和批評警方發言人和政府高官，令到情況完全失控。

　

　　佔中之後，一次飯局後認識一位後起之秀，他的經濟評論寫得不錯，但他經常在文章中，有意無意之間滲入政治。我讚賞他的分析，也直言不應在文章中把自己的政治觀點寫出來，看似無傷大雅，其實是破壞了文章的完整性，而且把一切都泛政治化，十分沒必要。

　

　　我也不便說得太直接，他也有點尷尬。之後他平步青雲，更上層樓，但他公司的報道更不理性更加瘋狂。

　

(iStock)

　

　　認識太多這樣的人，下屬之中也不少。一年，應該在佔中前後，那是一個剛畢業年青人，有衝勁活力，肯學肯做。7月2日，他走來說我們七一的報道不公平。問他為何這樣說？他說七一遊行總共有幾十萬人上街，而當天慶回歸的活動只有幾千人，不應有這麼大的篇幅報道慶回歸，照道理說應該只報道一小段。

　

　　噢！我明白了。他認為七一遊行是天大的事，應該佔所有報道七一的版面。我打開報紙問當我們只做兩、三版七一內容時，我有4/5的篇幅去七一遊行，還不夠嗎？報道慶回歸只有1/5篇幅，很多嗎？我拿了一份《蘋果日報》逐版看，講七一遊行的合共13個全版，但一句慶回歸的報道也沒有。

　

　　我反問他，一句慶回歸的報道也沒有，這叫甚麼？問他你說的公平呢？當年已察覺到這些年青記者已經開始走火入魔，卻料不到最後會變得一塌糊塗。

　

　　那位後起之秀，正身陷牢獄；那家傳媒機構，已經煙飛熄滅。

 

 

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