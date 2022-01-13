許多人心底裏看不起內地

批評林鄭不是今天，早在她做發展局局長時，一意孤行拆卸皇后碼頭，已經說她不尊重歷史。差不多個個特首都批評過，批評過泛民、亦批評建制，還有不少官員和立法會議員……評論者不是求其得過且過，乃是其是，非其非。白紙黑字為憑，聲音畫面作證。

上星期文章不是說出席洪門宴官員是對，只是說如果他們有錯，特首又如何為自己過去兩年施政失誤自圓其說？他們政治敏感度不足，在一個錯的時間，去了一個錯的地方，做了一件錯的事，為齊心抗疫這個大局造成負面影響，觀感不好。

講觀感，不如講講昨日特首出席立法會第一次會議時，立法會議員陳凱欣（選舉委員會界別）問特區政府針對病毒潛伏短的特性，是否會效法內地小區及全面檢測，檢測要在一周之內全民做兩至三次，找出隱形傳播者。

看看林鄭月娥怎樣回答，她說「……一共只得40幾人患者，這些個案是本地感染，七成是在檢疫中心的第一天檢、第二天檢、第三天檢檢出來，你哋可以想像這幾十人如果走進社區，後果非常嚴重。如果我哋放棄咗呢個咁有成效、咁聚焦嘅檢測工作，貿然聽取一些意見，做一D跟人哋地方做嘅所謂小區檢測，我唔會承擔這個後果，我希望議員亦唔想承擔呢個後果。」

當然這個問題背後是內地經驗有香港可學習地方。我們可以有不同意見的地方，但作為行政長官，一國兩制下香港特別行政區的行政長官，竟然講「做一D跟人哋地方做嘅所謂小區檢測」，語氣中的「跟人哋地方」和「所謂小區檢測」，充滿看不起內地做的一套。

（資料圖片）

事實上香港地少人多，要做到禁閉小區做檢測需要許多客觀條件；更何況做全民檢測，確實困難。但若果如林鄭所說有七成本地個案是在檢疫中心檢出來，為甚麼在屯門區搞檢疫？這個可是幾十萬人社區！

即使安定邨友愛邨也有幾萬人，這個和小區檢測有何分別？你們的邏輯是甚麼？

啊，當然不同，我們不是要求強檢，是鼓勵市民盡量出來檢測，這又和小區檢測有何分別？內地隔離，還可保證沒有確診者走漏，我們搞自願檢測，那些潛在確診者還不是一樣周街走？

花那麼多人力物力去找你口中三成本地個案，又是甚麼邏輯？

更重要的是抗疫兩年了，政府原來仍是做得錯漏百出。由兩年前船員豁免檢疫到今日國泰機組人員家居檢疫，原來沒有進步過！試問突然之間有一隻變種病毒，傳染力強、隱藏力高、殺傷力大時，請問我們如何應對？這兩年你們這些抗疫官員，有甚麼應變計劃？

內地以動態清零方式抗疫，不是一朝一夕的事。由兩年前武漢封城到上月西安封城，大範圍強制檢測，即時切斷傳播鏈，才可以做到14億人如常生活。請問內地成功那一套就是你口中的「所謂」，那麼不屑一顧嗎？

內地1月7日新增95宗本地確診病例，其中鄭州24宗和深圳2宗。看看這兩個城市如何應對猛然殺到之疫情呢？鄭州6小時替1200萬人做全民核酸檢測；深圳個案發生在羅湖龍崗，即時為這兩區500萬人進行檢測。

兩個城市都在最短時間內找到個案、最快時間切斷傳染鏈，這正是特首口中的「所謂」，一套值得香港學習的經驗。

歸根究底，許多香港人，包括特區高官，心底裏就是看不起內地一套。