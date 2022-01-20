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20/01/2022

為何真命天子仍未出現？

#特首選舉 #候選人 #提名票 #冼國林
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　　一直想寫特首選舉，但沒有甚麼切入點，好像隨時寫也可以，於是一拖再拖；況且沒有人宣稱參選，拖又何妨！更重要的是沒有多少人有資格稱得上可以參選。

　

　　好了，千呼萬喚，竟然來了一位冼國林先生，果然有點反高潮。

　

　　冼先生過去兩年是網絡紅人，主要是他在黑暴期間力挺警隊，對暴亂分子以至林鄭政府施政，都鞭撻入微。有時他引用法律條文、有時只講普通常識，在列舉例子和鋪陳論據時都深入淺出，容易吸睛，因而得到許多建制派或反對暴力市民支持。

　

　　間中也有看他的視頻，對他好些基本論點都十分贊成，既佩服他的學養，亦敬佩他的膽識。但當聽到他可能會參選消息時，朋友問我看法，我說冼是聰明人，應該有自知之明。意思是他又怎會去參選特首呢？

　

(iStock)

　

　　怎知他真的宣布參選，並說會得到足夠提名票時，我不太敢相信。昨天早上我看他直播，只看了幾分鐘，感覺是他根本不可能出閘，遑論當選。

　

　　根據基本法，即使當選了特首的候選人，也要經中央任命後才正式成為行政長官。既然有這樣法定程序，為免選委會選出一個不為中央接受的特首，參選人，應該說是只有得到中央在背後祝福的候選人，才有機會當選。

　

　　這是普通常識。

　

　　從昨天冼先生在網上直播宣布參選格局，我想他連搞局的機會也沒有。一幅藍背景，16個黑字，身穿黑西裝，正襟危坐……既無助選團，亦無啦啦隊，一個人叫陣，毫無氣勢。

　

　　如他所說已得到足夠提名票的支持，為何一個選委也沒「挺身而出」？當然，可以說昨天是宣布，之後可以搞誓師大會、造勢晚會……但我相信他不可能取得足夠提名票的。

　

　　以往參選特首，只要取得150提名票便可出閘，故此當泛民想派人搞局，一定夠票，因為他們在選委會中的已有多於150個選委。例如2007年梁家傑和2012年何俊仁，兩人都順利出閘，2017年泛民把提名票都給了曾俊華。

　

　　現在因「完善選舉條例」後多了第5界別，而參選人要獲得188張提名票，並要得到每個界別最少15張提名票，所以要得到5個界別同時支持的機會，難度不少。何況，新增的第5界別至為關鍵。

　

　　今日有1500名選委，若有人說想參選特首，問他們支持嗎？肯定大部分都說會，因為講講罷了。到真的要攞提名，那是白紙黑字，他們會不多多斟酌考慮嗎？他們會不看看西環反應嗎？

　

　　按既定時間表，參選第六屆特首提名期尚未開始（提名期2022年2月15日至3月2日），但和前5屆特首選舉相比，這一屆啓動相當遲的。正因為仍未有份量的人出選，才會引起諸多遐想。

　

　　為何真命天子仍未出現？

　

　　相信中央汲取了2012年唐梁之爭，引致建制派嚴重撕裂，應不會讓多過一個候選人出閘，這樣做跟現時求穩的大形勢吻合。既然得一個候選人出閘，便不用像以往做騷般玩落區搞辯論了，而且不太早曝光，避免讓他成為眾矢之的。

　

　　這個人相信亦不會是林鄭，因為如果是她的話，便應該早有風聲。例如第一屆特首董建華是在2001年12月宣布爭取連任，距第二屆選舉日3個多月；但早在2001年，社會已廣泛認為他會連任。第二屆中途做了特首的曾蔭權，雖在2007年2月才宣布爭取連任，距3月選舉只有一個多月；但他和董建華一樣，早在2006年11月已流傳他會連任的消息。

　

　　由此推斷，不是林鄭。

　

　　至於是誰？就看誰人有能力帶領未來特區走上大變之路。

 

 

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