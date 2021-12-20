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21/12/2021

近9000伙新居屋擬明春推 北角驥華苑 呎價9950創新高

#房委會 #居屋 #驥華苑
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　　【晴報專訊】房委會擬明年首季推售7個新居屋屋苑近9千伙，以市值51折定價，售價124萬至531萬元不等，包括罕見的港島區屋苑、北角驥華苑，平均呎價約9,950元創新高；啟德啟欣苑售價低至124萬元起，惟面積細得只有186平方呎。

 

港島新居屋屋驥華苑，位於北角渣華道。

 

　　《香港經濟日報》消息指，房委會明年初推售新一期居屋單位有8,926伙，還有房委會居屋及房協資助出售房屋27伙餘貨一併推售，總共近9千伙，創2014年復售居屋以來最多。市區新屋苑有北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；新界就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。據了解，將於明年第二季攪珠，第四季揀樓。

 

復售以來最多 51折推售

 

　　據悉，今期居屋以51折推售，其中罕見港島新盤、北角渣華道驥華苑，折後平均呎價約9,950元，創居屋新高；至於啟德啟欣苑平均呎價是8,530元，由於折讓較大，令呎價較去年推售的鑽石山啟翔苑低約4%。東涌裕雅苑平均呎價最平，約5,730元，項目料明年9月可入伙。

 

　　綠白表配額方面，房委會沿用去年標準，維持四六比。為了讓家庭申請購得較大單位，明年擬預留給家有長者優先選樓計劃的配額有2,700個；一人申請配額有900個。

 

 

轉載自: 晴報

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