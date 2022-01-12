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13/01/2022

林鄭警告收緊空運招惡果 電腦凍肉鮮花等飛機貨漲價最高40%

#空運 #林鄭月娥 #加價
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　　【晴報專訊】航運豁免檢疫成防疫漏洞，觸發新一波疫情。特首林鄭月娥昨日指，政府已收緊空運措施，警告運力將大減，影響新鮮食品、電子產品及藥品供港，直指「即使食肆重開都無貨賣」，市民未來恐要捱貴貨。業界承認，電腦、急凍肉類、鮑魚、花材近日不時缺貨或供應不穩，來貨價近月飈升10%至40%不等，部分已轉嫁消費者，相信農曆新年後勢掀加價潮。

 

當局收緊空運措施，空運及貨運承載力大幅下降。

 

　　林鄭月娥昨日在答問大會時稱，因關係到市民日常需要，過去所有貨物出入香港是獲豁免檢疫，但不等於「無王管」。她透露，因今次事件政府已收緊空運措施，直言空運及貨運承載力已大幅下降，「快要沒甚麼貨運經飛機進口」，首當其衝是新鮮食品、電子產品、藥品，警告產品價格將水漲船高，甚至出現缺貨，又稱即使餐飲業晚市可重開，「都無貨物運到」。她強調，會對違反防疫要求的行為追究到底。

 

有業界稱，貴價急凍肉類、海鮮、高檔水果等將出現缺貨。

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，近來歐洲食品的空運期嚴重不穩，運輸成本增，平均成本上漲15%或以上，加上政府收緊本港空運措施，「令業界好頭痕」。他以其公司為例，原本4個月前預訂一批紅酒，至今仍未到貨，相信來自北歐的急凍肉類、貴價海鮮、高檔水果等將出現缺貨，坦言其中一條供應鏈斷裂，影響也很巨大。

 

北歐花膠或缺貨

 

　　安記董事總經理潘權輝亦指，過去1年船期不穩，致有20至30%貨品改以空運到港，如急凍響螺、罐頭鮑魚等，惟近來空運亦出現延遲交貨情況，「如果無貨，有生意都做唔到」。他指現仍有2至3個月存貨，但部分產品如北歐花膠，因體積較小，須額外付運，或有機會暫時缺貨。他續說，運輸成本大增，不排除缺貨時需調整1至2%售價。

 

　　電子產品代理商負責人Gary稱，東南亞廠家不時因疫情關係延遲出貨，加上空運期不穩，電腦等電子產品往往延遲1至2星期才到貨，相信收緊空運措施後，延誤到貨可長達1個月或以上。

 

情人節熱銷玫瑰 價升20%

 

　　卉豐花業經理梁嘉兒亦說，因近期國泰航空突然取消航班，其中一批鮮花被迫取消定單，損失逾萬元以上，且貨運期不穩，「有時候延期，有時候提早送到，鮮花來到已爛晒」，她指，農曆新年的串串金及富貴子來貨價已升40%，10枝裝串串金現售800至1,000元，連帶情人節熱賣的肯亞玫瑰，同樣升價20%，只能轉嫁消費者。

 

　　香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，國泰早前已宣布今年首季不會有貨機來港，只能靠其他航空及貨運公司，但以短途為主，新措施對載貨運力將造成大衝擊，尤其是農曆新年前為傳統運輸旺季。

 

14日無本地確診 「通關就有期」

 

　　本港疫情突然惡化，特首林鄭月娥指，早前與內地商討恢復通關已達「九九十十」的階段，只要本港14日無本地確診個案，「通關就有期」。對於有議員批評因防疫漏洞令變種病毒殺入社區，她強調相對全球情況，本港的確診數字顯示抗疫策略是成功，難以接受本港抗疫工作是漏洞百出的說法，認為有關說法對抗疫人員不公道。

 

 

　

全民檢測成效低

 

　　至於全民檢測，她說前年曾進行一次全民檢測，檢測140萬人才找出30多個確診個案，成效較低，認為本港應採取切合本地實際情況的檢測政策，不能盲目跟隨其他地區的檢疫手法。

 

 

轉載自: 晴報

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