兩傳播鏈無源頭 曾住海景絲麗 巴籍婦1傳9

【晴報專訊】本港「不明雙傳播鏈」之謎未解。衞生防護中心指，除了早前確診Omicron的超市女理貨員，昨日證實感染Delta的23歲銅鑼灣寵物女店員，經全基因分析後，只知與巴基斯坦流行病毒株相近，惟未能追蹤源頭；另於油麻地海景絲麗酒店遭鄰房感染的43歲巴籍婦更1傳9；曾到中信証券探朋友的七旬婦再有4名家人感染，全家8人中招。

本港多7宗新症，4宗屬本地感染，初陽在20宗以下。傳染病處主任張竹君指，銅鑼灣寵物店Little Boss23歲女店員經全基因分析後，證染Delta「AY.127」，毒株在巴基斯坦流行，但病毒基因與近期由巴基斯坦抵港的Delta個案有17個差異，即非同一源頭。漁護署昨日到寵物店採樣，初步掌握店內動物來自荷蘭，正調查是否感染相關。張指，連同確診Omicron的女超市理貨員，本港現有2條傳播鏈無源頭。

中信証券群組現1傳7

另中信証券群組現1傳7，曾到證券行探朋友的71歲祖母，繼感染16歲孫女、19歲孫兒和外傭後，再有4家人中招。張指，4人與早前確診的19歲男生是「一家人」，分別為初陽的母親、確診的11歲妹妹、17歲弟弟和46歲外傭；而男生獨居油塘曦臺1座，其家人住寶馬山珊瑚閣。

經調查後，中心揭71歲祖母多次到珊瑚閣，與46歲外傭有接觸，而外傭與女僱主、即男生母親會去曦臺1座打掃，疑因此播毒。而17歲弟弟在北角蘇淅公學讀中五，11歲妺妹在軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)讀5年級，兩校停面授課14日及強檢。另妹妹上周二(11日)下午2時至6時，與同班同學到駱克道171至173號3樓的「童心補習社Kids Smart」上堂，學童要強檢。

再有外賣員中招 涉巴婦群組

43歲巴籍主婦1傳9，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，該主婦染Omicron B2毒株，為本港首宗，風險或較寵物店員更大。除該主婦同住丈夫和4名孩子初陽，其居於長沙灣元州街寶華閣的4名家人亦感染，包括一名29歲男外賣員；寶華閣昨晚圍封強檢。

大埔太和邨居和樓，昨晚緊急圍封強檢。

張竹君指，主婦抵港時帶同1名小孩，小孩至今陰性，完成檢疫後由寶華閣家人接回，疑他們碰面時播毒；而酒店的60多個環境樣本，部分呈陽性，包括413號房走廊的空氣清新機等。另有23歲女子因檢測不確定，已送院待覆檢，其居住的大埔太和邨居和樓，昨晚緊急圍封強檢。

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