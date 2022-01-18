  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
FOCUS娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

19/01/2022

失業率連跌10月 3.9%近2年低 社交距離收緊或礙短期就業

#社交距離 #失業率
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】政府統計處昨日公布最新失業率數字，由去年9月至11月的4.1%跌至10月至12月的3.9%，連跌10個月創近2年低位，以建造、零售及餐飲等跌幅較明顯。但政府預告，近期再收緊社交距離措施會影響短期就業，有飲食業代表料失業率將無可避免上升，相信推疫苗氣泡即可再回落，惟有學者認為不容樂觀。

  

最新數據顯示，幾乎各行各業就業都有改善。

 

　　去年10月至12月失業率的3.9%，按季跌0.2個百分點，為自2020年2月以來低位，幾乎各行各業就業都有改善，但失業大軍仍有14.3萬人，同期就業不足率由1.8%跌至1.7%。

 

餐飲服務零售均跌1%

 

　　勞福局局長羅致光指，去年第四季消費氣氛改善，消費及旅遊相關行業合計失業率跌0.9個百分點至5.4%，其中餐飲服務業和零售業的失業率分別跌約1個百分點，惟坦言近期疫情反覆將再有影響。

 

　　餐飲聯業協會會長黃家和指，本月再禁晚市堂食料令1月失業率升3%，臨時工影響尤大；疫苗氣泡相信可避免食肆大規模倒閉，惟工友要到晚市重開才有工開。中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則認為，當局清零措施嚴格，惟未因此見通關時間表，難免影響營商信心，疫苗氣泡效用成疑，料失業率短期內徘徊目前水平。

 

　　建造業失業率跌0.5%，建造業註冊專門工種職工會聯會副理事長周錦旋指，去年立法會通過多項工程撥款，公私營工程齊搶人更帶動日薪平均高1至2成，人手不足問題嚴峻，雖然有科技協助，但「始終要人操控」，會續吸新血入行。

 

　　另外，社署公布上月領綜援數字，整體宗數按月少0.3%，失業個案更少0.9%，有約1.8萬宗，整體有近21.7萬人領綜援。

  

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#社交距離 #失業率

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk