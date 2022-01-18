失業率連跌10月 3.9%近2年低 社交距離收緊或礙短期就業

【晴報專訊】政府統計處昨日公布最新失業率數字，由去年9月至11月的4.1%跌至10月至12月的3.9%，連跌10個月創近2年低位，以建造、零售及餐飲等跌幅較明顯。但政府預告，近期再收緊社交距離措施會影響短期就業，有飲食業代表料失業率將無可避免上升，相信推疫苗氣泡即可再回落，惟有學者認為不容樂觀。

最新數據顯示，幾乎各行各業就業都有改善。

去年10月至12月失業率的3.9%，按季跌0.2個百分點，為自2020年2月以來低位，幾乎各行各業就業都有改善，但失業大軍仍有14.3萬人，同期就業不足率由1.8%跌至1.7%。

餐飲服務零售均跌1%

勞福局局長羅致光指，去年第四季消費氣氛改善，消費及旅遊相關行業合計失業率跌0.9個百分點至5.4%，其中餐飲服務業和零售業的失業率分別跌約1個百分點，惟坦言近期疫情反覆將再有影響。

餐飲聯業協會會長黃家和指，本月再禁晚市堂食料令1月失業率升3%，臨時工影響尤大；疫苗氣泡相信可避免食肆大規模倒閉，惟工友要到晚市重開才有工開。中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則認為，當局清零措施嚴格，惟未因此見通關時間表，難免影響營商信心，疫苗氣泡效用成疑，料失業率短期內徘徊目前水平。

建造業失業率跌0.5%，建造業註冊專門工種職工會聯會副理事長周錦旋指，去年立法會通過多項工程撥款，公私營工程齊搶人更帶動日薪平均高1至2成，人手不足問題嚴峻，雖然有科技協助，但「始終要人操控」，會續吸新血入行。

另外，社署公布上月領綜援數字，整體宗數按月少0.3%，失業個案更少0.9%，有約1.8萬宗，整體有近21.7萬人領綜援。