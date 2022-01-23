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24/01/2022

葵涌邨大爆疫遍7廈逾170宗 遭禁足居民不滿安排混亂

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　　【晴報專訊】葵涌邨爆疫續擴大，截至昨午，有逾170宗初陽和確診個案，遍布7幢樓宇。最先爆發的逸葵樓，最少有126人中招，映葵樓有41人染疫，兩廈續圍封。特首林鄭月娥昨到場巡視時，有居民不滿安排混亂在單位對窗外叫罵。另當局指會加強檢測居民分流，避免交叉傳播，又冀市民體諒安排入隔離營需時。

 

葵涌邨映葵樓和逸葵樓兩廈續「封樓」

 

　　本港昨錄140宗新症，125宗為本地感染，當中104人為葵涌邨居民或相關親友。食衞局局長陳肇始指，截至昨午12時，邨內錄得逾170宗初陽或確診個案，逸葵樓有126人感染，映葵樓有41人，雅葵樓有2人，其餘4廈各有1宗。

 

　　因預計葵涌邨個案或再升，逸葵樓和映葵樓維持「封樓」，前者圍封至周三（26日），後者圍封至周四（27日）。而曾圍封的曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓及芊葵樓，因未見大爆發，風險較低，可解封讓居民自由出入，惟居民隨後數日差不多每日要強檢。至於日後若確診者上升會否再圍封，當局指未有硬指標。

 

房署兩員工染疫 1人居逸葵樓

 

　　多個政府部門陸續有員工感染，繼警方有2名居映葵樓人員中招，房屋署昨有居逸葵樓合約技術男助理初陽，他直至上周五（21日）仍有返何文田房委會總部辦公室上班。另房屋署荃灣象山邨樂山樓辦公室，有女合約勞資關係主任昨亦確診，她上周三（19日）仍有上班。象山邨信義學校地盤亦有2人染疫；而居深水埗源頭不明40歲男地盤工亦曾到象山邨地盤工作。另居逸葵樓的「松悅園耆和護養院」49歲男員工昨確診，52名院友要隔離。有逸葵樓居民上周五和六（21、22日），即圍封後曾入住荃灣如心酒店，恐令病毒擴散。

 

林鄭月娥（左二）、李家超（右二）和陳帆（右一）到葵涌邨視察

 

　　特首林鄭月娥昨傍晚到葵涌邨巡視約15分鐘，政務司司長李家超及運房局局長陳帆等人隨行，期間有遭禁足居民不滿當局安排混亂，在單位對窗外破口大罵。

 

　　葵涌邨商場昨大部分店舖暫停營業，商場內超市出現搶購潮；鄰近葵涌街市亦人流冷清，有商戶指生意大減逾7、8成。

 

　　政府專家顧問袁國勇指，隨個案增加，不敢擔保邨內不會垂直傳播，建議居民落樓檢測時，戴兩個口罩自保，且大廈走廊要開窗保持通風。至於應否全邨禁足，他指確診多的大廈才要居家隔離，不必全邨進行。

 

　　立法會議員陳恒鑌稱，截至昨午1時許，收到逾千邨民求助，有人投訴政府熱綫長期打不通，有洗腎或需化療的癌症病人求助無門，亦有坐月中女士因女性衞生用品不足苦惱，且當區檢測站高峰期需輪候逾1個多小時，加上逾40名清潔工被送往隔離停工，令垃圾堆積，恐增交叉感染風險。

 

當局改善檢測分流 防聚集增風險

 

　　當局已安排6個檢測承辦商在邨內設10個流動採樣站。衞生防護中心總監徐樂堅承認出門採樣聚集有播毒風險，正改善分流安排。對有居民投訴家人確診多時未送院，徐指安排患者送院情況大致理想，惟密切接觸者需再協調車輛到隔離營，安排需時；另承辦商工作量大，上門檢測要耐心等待。當局亦安排另一承辦商協助清潔，衞生已有改善。

 

 


下一頁　公院傳播鏈再現 瑪嘉烈威院2職員 曾到逸葵樓聚餐

轉載自: 晴報

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