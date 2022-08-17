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17/08/2022

浸大取錄6精英運動員 張家朗重返校園「運動員不可做一世」

#精英運動員 #張家朗 #浸大
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　　【晴報專訊】浸會大學推出「優才運動員入學計劃」並取錄6名本地精英運動員，包括勇奪東奧男子花劍金牌的張家朗。年屆25歲的「劍神」將入讀「體育及康樂管理」課程，他坦言自己中四輟學，惟「運動員不可做一世」，認為是時候重返校園，為未來鋪路，惟強調現階段會專注訓練，備戰2024年巴黎奧運。

 

6名精英透過「優才運動員入學計劃」，入讀浸大體育運動及健康學系。


　　浸大指，課程會為「學生運動員」提供全面個人化輔導和彈性網上學習，並延長修業期至6年或以上。

　　浸大昨宣布，為配合教資會的「學生運動員學習支援及入學計劃」，推出「優才運動員入學計劃」並已取錄6名精英運動員，包括「劍神」張家朗、欖球運動員霍山文、乒乓球手關文皓、泳將郭俊希、武術選手劉子龍及田徑運動員石錦程；他們均會入讀體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程。

入讀體育及康樂管理課程

　　張家朗中四輟學成為全職運動員，他稱，選擇重返校園是因為已25歲「唔細個」，且「運動員不可做一世」，認為是時候重返校園，為未來鋪路。他又認為，課程可助其增加對運動員心理、身體構造等的認識，為其職業生涯帶來新啟發；未來會向2名修讀相同課程的佩劍運動員「取經」。

 

張家朗指，浸大有很多出色運動員，如李慧詩亦是浸大畢業。


　　他又指，浸大有很多出色運動員入讀，如「牛下女車神」李慧詩亦是浸大畢業生，相信大學有豐富經驗協助他。被問為何不與其隊友一起入讀港大，他笑言：「平日已見夠，係時候分開下」。

　　至於如何平衡學習及訓練時間，張坦言，冀出戰2024年巴黎奧運，加上明年4月將開始計算奧運積分，現階段會專注訓練，盼順利取得奧運入場券，但強調未來會謹慎跟上學業。

　　校長衞炳江指，希望學生運動員在賽場上繼續發光發熱之餘，可同時吸取知識，為未來事業發展打好基礎。

　　副校長（教與學）周偉立則稱，校方將善用教資會資助，為學生提供更全面的個人化輔導和彈性學習安排，如上網課和容許延長修業期至6年或以上等，以助他們兼顧運動和學業。

 

轉載自: 晴報

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