消息指入境檢疫放寬 下周公布「0+7」 盧寵茂︰醫療與經濟復常無矛盾

【晴報專訊】入境檢疫有傳下周公布放寬至「0+7」。醫衞局局長盧寵茂昨承認疫情回落，會適時優化措施，任何方案包括「0+3」、「0+0」均會考慮，前提是公院恢復8成正常服務。政府專家顧問劉宇隆指，新冠大流行未結束，惟認同國際通關是大勢所趨。

前高官馬時亨形容本港目前「兩頭唔到岸」，遭新加坡搶去先機，嚴重影響本港國際金融中心地位。

消息指港府下周公布將全面取消酒店隔離，最快下月落實，並研取消上機核酸檢測。盧寵茂指，因應近日疫情回落，會適時推優化措施，任何放寬方案均會考慮，包括「0+3」或「0+0」。他強調醫療復常程度至關重要，公院今夏有3、4成服務受影響，目標是起碼「8成復常」，才有更多空間提升經濟及對外連接「動力」。當醫療系統復常，會考慮提升國際競爭力及經濟復常力量，兩者並無矛盾。盧續說，世衞提醒疫情未在全球結束，本港冬季或面對另一波疫情，為確保不再反彈，有些措施要小心執行，免「走回頭路」。

本港昨增5,990宗確診，明愛醫院爆13人群組。

馬時亨：港在水中央 遲早浸死

醫管局主席范鴻齡指，公院服務料數日內回復至第2階段。按局方數據，第2階段僅影響25%病床，即75%服務正常。醫管局行政總裁高拔陞指，部分調往亞博館等地醫護已重返原崗位，入院檢查及內窺鏡手術局部恢復，正積極復常。

劉宇隆指，大流行仍未結束，新冠亦不可視作流感，惟國際通關是大勢所趨，倡港府可豁免檢疫、檢測及疫苗通，入境「0+7」更是基本，前提是確保公營系統不會崩潰。

商經局前局長馬時亨指，本港現時無條件清零，難與內地通關，亦無法對外開放，形容香港目前「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」，予新加坡機會搶走資產管理業務、盛事及人才。

全國人大常委譚耀宗指，香港不能太遲放寬政策，且應擴大宴會人數上限，扶助餐飲業，目前再爭取與內地全面通關「不太實際」，倡增健康驛站名額替代。

另外，本港昨多5,990宗確診，163宗屬輸入，多17名55至99歲患者離世。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去7日移動平均確診達6,731宗，較本月8日的1萬90宗明顯下滑，BA.5佔比達78.36%亦屆頂峰，加上疫勢連跌2周，相信疫情高峰已過。