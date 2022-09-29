  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

29/09/2022

首個乳癌患者10年存活研究 40歲或以下易惡化轉移瘤比例更多

#香港乳癌基金會 #乳癌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】乳癌是本港女性頭號癌症，香港乳癌基金會進行首項調查乳癌患者10年存活狀況研究，發現患者的10年整體存活率為87.7%、10年無遠端復發存活率為90.3%。惟40歲或以下年輕乳癌患者確診第3級腫瘤，即易惡化轉移腫瘤的比例高達4成，較年長者更高，無遠端復發存活率亦較低。

 

香港乳癌基金會進行乳癌患者10年存活狀況研究，發現患者的10年整體存活率為87.7%。

 

　　醫生料與壓力大、高脂飲食、運動少等有關，建議改善習慣及每兩年進行乳房X光造影檢查。

 

　　基金會轄下香港乳癌資料庫接觸7,930名於2006年至2011年間確診乳癌的華裔婦女，並跟進當中62.3%人的病況10年或以上。結果發現乳癌患者的10年整體存活率為87.7%、10年無遠端復發，即癌症沒在其他器官復發的存活率為90.3%，而兩項存活率均會隨癌症惡化遞減，早期患者的存活率達9成或以上，晚期患者的存活率分別僅26.4%及72.6%；三陰性乳癌患者的整體存活率亦明顯較差。

 

　　另外，40歲或以下乳癌患者確診較易惡化的第3級腫瘤比例，達41.8%，較41歲至70歲或以上患者高3.1至20.4個百分點；無遠端復發存活率亦較其他年齡層低。

 

　　香港乳癌基金會創會人張淑儀指，一般年輕人抵抗細胞病變能力較高，故普遍對癌症不以為意，或相信有家族史才會患癌。惟95%患者是後天因素致癌，高脂飲食和缺乏運動均會增相關風險，長期處於高壓力更會增患乳癌機會240%，倡進行健康飲食、每周至少做3小時中強度運動和定期檢查。

 

高壓力 高脂飲食 缺運動 增乳癌風險

 

　　另外，基金會第14號年度研究報告發現，19.4%人因自行摸到硬塊發現患乳癌，發現時已發展至晚期；但83.8%人經乳房X光造影檢查發現乳癌，僅為0或1期，且只需用1至2種治療便可存活，可見及早篩查很重要。香港乳癌基金會主席霍何綺華籲政府推出全民乳癌篩查。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#香港乳癌基金會 #乳癌

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk