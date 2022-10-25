  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/10/2022

首9月騙案增4成 電騙飈130%涉逾7億 中女失1600萬

#網騙 #騙案 #心理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】騙案無日無之，今年首9個月警方共接獲19,444宗詐騙案件，比去年同期增4成，當中1,687宗電話騙案，比去年急增130%，涉款高達7.21億元；而網上情緣涉金額達5.12億元，比去年升16%；有51歲女因陷網戀被誘投資虛擬貨幣，被呃1,600萬元。警方臨床心理學家形容，騙徒會利用「戀愛心理方程式」，以高顏值及高收入包裝，擬定「劇本」，加入「親密」、「激情」和「承諾」元素，令受害人心理上難以拒絕，籲市民網上交友時要警惕。

 

警方反詐騙協調中心展開新一浪防騙宣傳《喜怒哀「落」》，籲市民提防各種騙案。（設計圖片）

 

　　警方今年首9月接獲1,176宗網上情緣騙案，較去年同期減5%，惟涉款達5.12億元，較去年同期增16%，當中3.84億元是網戀投資騙案。警方商罪科反詐騙協調中心高級督察張文瀚稱，今年年中有一名51歲秘書公司女職員收到一名自稱30餘歲俊俏中國籍男子交友邀請，2人很快發展成網上情侶。其後有人向她推介一個網上虛擬貨幣投資平台，聲稱可透過平台購買泰達幣（USDT）致富，她4個月內投資港幣1,600萬，惟她欲提款時，客服聲稱受害人戶口有海外非法資金流入，要她繳付2萬泰達幣作認證，此時她才方知受騙。

 

 

藉受害人寂寞噓寒問暖

 

警方提醒公眾在網上交友時，不應即時答應對方任何要求，以防被騙。

 

　　警察臨床心理學家胡展鵬形容，網上情緣的騙徒會利用「戀愛心理方程式」，利用常人容易感空虛、寂寞及孤獨的弱點，包裝自己為高收入單身男女，於社交媒體上噓寒問暖和甜言蜜語，讓受害人感覺自己在熱戀，之後才以受害人心理上難以拒絕的方式斂財，籲公眾在網上交友時，不應即時答應對方任何要求，關係發展速度異常快的亦應注意。

 

　　另商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣指，今年首9個月警方共接獲1,687宗電騙，較去年同期735宗大升130%，涉款亦由去年6.67億元增至今年的7.21億元；而當中涉「假冒官員」的有906宗，涉款達6.63億港元。20多歲A小姐（化名）去年12月接獲自稱是「深圳湖北移動公司」職員，指其內地手機號碼涉洗黑錢，A小姐雖指自己無內地電話，但對方卻說出其香港身份證號碼，更有「深圳公安」要求她視像對話，並展示模糊不清的證件及聲稱涉洗黑錢案文件，要求她離家租住酒店接受「調查」。A小姐就範，按指示在一個網址輸入自己銀行帳戶資料，又向朋友借40萬元存入帳戶，作「保釋金」一部分，最終她連同積蓄共59.5萬元被轉走。

 

 

銀行員工警覺高 騙徒改經網銀盜款

 

　　胡展鵬表示，騙徒懂掌握受害人心理，透過假扮執法人員建立權威，並要求受害人自我孤立，增加他們的心理負擔，又強調事件的「嚴重性」或「迫切性」，令受害人沒時間考慮，而騙徒則成為「唯一可幫他們的人」，最終令受害人做出非理性行為。顏凱欣又指，由於銀行轉帳有金額限制，且業界近年加強與警方合作，銀行員工警覺性高，故騙徒改變策略，由以往要求受害人經銀行轉帳，改為要求他們透過假程式或網站交出網上銀行戶口資料，直接將金錢轉走。

 

退休夫婦被呃6000萬積蓄 夫一度欲輕生

 

　　警方即日起，會向騙案受害人派發「遇騙支援小冊子」，讓受害人及其親友知悉警方的程序和如何尋求協助。顏凱欣指，2020年10月，一名退休女教師被假冒官員的騙徒，騙走她與丈夫賣樓後的6,000萬元積蓄，令2人到偏遠地方安享晚年的計劃泡湯，其丈夫更一度欲輕生。

 

　　胡展鵬指，不少人以為要「罵醒」受害人，免其再受騙，但事實會帶來反效果，令他們反更自責，造成二次傷害，或因此拒絕與他人溝通，並出現精神和心理問題，如網戀騙案受害人可能因此對他人失去信任，傷口難以癒合，故親友應多諒解及支持，有需要時尋求專業人士協助。

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#網騙 #騙案 #心理

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk