港府發表虛擬資產發展政策 研發行NFT數碼港元

【晴報專訊】推動金融科技發展是大趨勢，政府昨發表「虛擬資產發展政策宣言」，闡明政府的政策立場和方針，並正跟監管機構研究推出綠色債券代幣化等試驗計劃，強調對全球從事虛擬資產業務的創新人員抱持開放和兼融態度，預料今日抵港的財政司司長陳茂波冀能捕捉虛擬資產帶來的科技好處及金融創新。

陳茂波︰港有決心探索金融創新

陳茂波昨透過視像發表演說

當局認為虛擬資產在市場上已變得不可或缺，故希望能締造便利環境，包括在法律和監管制度上作配合，令本港虛擬資產行業可持續和負責任地發展，如證監會將就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的水平作公眾諮詢，金管局也會公布穩定幣監管制度的諮詢結果和下一步工作；政府和監管機構亦正研究推出不同試驗計劃，包括發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化及數碼港元等。

陳茂波表示，香港對相關發展持開放態度，政府已向全球市場清晰表達對虛擬資產的政策立場，以及與全球業界一同探索金融創新的承擔和決心。財庫局局長許正宇則說，虛擬資產有匿名性等風險而需作規管，但相關科技發展能帶來正面影響，證監會稍後會就散戶參與諮詢市場，監管出發點是「類似風險、類似規管」，將虛擬平台或交易所視為金融機構作監管。

巴克萊黑石高層缺席金融峰會

證監會副行政總裁梁鳳儀指，現時獲發牌的虛擬資產交易平台設有「專業投資者參與」的限制，未來會否放寬至零售投資者要再作諮詢，又表明所有涉及協助客戶投資和交易的平台都需納入監管範疇，未來會就有關規定細節諮詢公眾。

國際金融領袖投資峰會將於周三舉行，繼花旗集團行政總裁范潔恩後，巴克萊集團行政總裁文卡塔及黑石總裁格雷，分別因公事和染疫未能來港參加。