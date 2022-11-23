港鐵國產列車 周日觀塘線首載客

【晴報專訊】港鐵市區線英製M Train服務港人逾40年，港鐵早在2015年購入國產列車（Q Train）取代。港鐵昨宣布首架Q Train會在於周日（27日）於觀塘線登場，車廂設施有提升並加強智慧管理，方便平日保養及應付突發事件。另外，荃灣線最快可望2025年轉用新訊號系統，料4條市區線會在2028至29年全面轉用新車及新系統。

國產列車Q Train

減座位加闊門邊企位

國產列車Q Train由內地青島四方製造，港鐵香港客運服務總監楊美珍稱，93列新車耗資約60億元，是歷來最大的資產更新，車廂設施有不少提升，包括減少部分座位以加闊門邊企位，冀令上落更順暢，另扶手位置亦重新布置，設在靠近車廂中間位置，鼓勵乘客行入內。（其他改動見表）

觀塘線由周日開始陸續轉用新車，料明年全數轉用13列新車，之後到港島線、荃灣線及將軍澳線換車，料最後一列新車會在2027年抵港，換車計劃會在2028至29年完成。楊強調新車已通過嚴格測試及政府認可，車上亦會加設智能伺服器實時監察關鍵設備，可配合大數據分析作預防性維修。

對本月油麻地站意外有乘客錯誤打開緊急逃生斜道逃生，楊再就事件致歉，她指新車斜道會設獨立傳感器，只要打開就會通知控制中心，加強事故監察及應變。

荃灣線最快2025年 用新訊號系統

另市區綫正更換訊號系統，港鐵早前承認更換軟件部分需時更長。港鐵車務總監李家潤稱，新車會先用現有系統，班次及載客量足以應付目前客量，未來只需稍為調整即可轉用新系統；軟件技術方案經修訂後，可更確定施工期，料荃灣線會在2025至26年改用新系統，料2028至29年完成4線更換，屆時可滿足2031年後的客量增長。