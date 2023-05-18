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18/05/2023

港小四生閱讀能力全球第2 僅次新加坡 尖子佔比20年高

#小學生 #開卷有益 #港大教育學院 #閱讀能力 #PIRLS
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　　【晴報專訊】本港小學生的閱讀能力未受疫情停課衝擊，在今屆全球學生閱讀能力進展研究（PIRLS）最新結果顯示，本港小四生排全球第2，僅次於新加坡，較上屆升1位；而達優秀程度的尖子更佔整體21%，創20年來最高。

 

　　有學者指，要令學生建立閱讀習慣，先要培養興趣，自覺「開卷有益」，非強調與他人競爭，如交大量閱讀報告反令他們感壓力和沉悶而失去興趣。

 

專家指培養閱讀習慣及興趣，是令學生建立閱讀自信的條件。

 

　　PIRLS於2021年4月至7月在全港隨機抽選144間小學共3,830名小四學生進行調查，結果發現港生閱讀能力達573分，排名全球第2，連續第4屆位列三甲內。而今屆尖子佔比更達20年最佳，達優秀國際基準（即625分者）佔整體21%，高於過去4屆的5%至18%；達高等水平（即550分）佔比68%，創歷屆之冠；而較差的學生（即400分以下）則僅2%，屬全球最低。

 

閱讀「資訊類」文章能力較強

 

　　港大教育學院副教授、PIRLS 2021香港地區首席研究員林葦葉指，港生屬疫情下9個無退步的地區之一，相信與「閱讀家庭」及「閱讀學校」屏障保護有關。疫下能提供書本的家庭，子女得分達592分，較無書者高27分。

 

培養「開卷有益」 非與他人競爭

 

　　而港生閱讀「資訊類」文章的能力，則較「文藝類」強，高階閱讀及基本閱讀能力則得分相若；另女生閱讀得分較男生高8分，性別差距較過去收窄，低於全球標準一半。團隊指，學生對閱讀能力自信心，是影響表現最直接因素。自評有信心的32%學生，平均得分高於全港水平，達605分；自評無信心的29%人，平均得分僅539分。

 

林葦葉（中）指，港生屬疫情下9個無退步的地區之一，左為鍾竹梅，右為謝錫金。

 

　　港大教育學院助理教授、香港地區合作研究員鍾竹梅指，閱讀習慣及興趣是建立閱讀自信條件，惟要令學生自感「開卷有益」，而非強調與他人競爭，「要求學生交大量閱讀報告，易生壓力和沉悶，最終失去興趣。」

 

　　調查發現，23%對閱讀無興趣學生，最終得分亦僅有550分。香港地區合作研究員謝錫金指，若家長自身對閱讀有興趣，家中藏書多，對子女未來學歷要求高，其子女的閱讀表現亦更好。

 

 

轉載自: 晴報

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