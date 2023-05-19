Baby-clan售尿片套票無貨交 2人被捕 求助苦主逾1600人涉款約百萬

【晴報專訊】網購「尿片期貨」爆煲。有網店早前以低價作招徠，預售尿片套票，惟自今年初爆出加價風波後，客人3月起陸續無法收貨。海關昨再拘捕網店46歲女董事，同店46歲男公司經理前日已被捕。海關指，接獲216人舉報，涉款23萬元，最多1宗涉300張套票。另有區議員接獲逾1,600人求助，涉款約100萬元。有苦主指「早已聞到燶味」，故用尿片套票兌換凍肉，避免「蝕到入肉」。

Baby-clan位於屯門的辦公室昨未有開門，有告示聲稱因內部盤點等謝絕到訪。

海關過去2日先後執法，以涉嫌違反商品說明條例「不當地接受付款」，拘捕涉事網店2名46歲負責人，報稱為女董事及公司男經理；現獲准保釋候查。海關商品說明調查科商品說明課（二）總貿易管制主任何靜婷透露，3月起接獲市民舉報，稱該網店未按承諾在指定日期或合理時間交貨，「一拖再拖」長達數月，但未安排退款。海關已接獲261宗投訴，涉款23萬元；最大1宗涉300張套票、約1.8萬元。對該店是否周轉不靈，何稱仍在調查，並正了解有無其他職員涉案。

何靜婷稱海關仍在調查，並正了解有無其他職員涉案。

216人報海關涉23萬元 最大1宗購300張

據悉，涉事店舖為「Baby-clan.com親子網」。該店今年2月底因調高以套票兌換尿片差價，引起客人不滿，負責人在3月初承諾「凍價5年」。惟同月有家長在網上反映，落單後未能收貨，有人更慨嘆「等到子女戒片」。

屯門區議會副主席黃丹晴指，昨與苦主到Baby-clan屯門辦公室追討，惟無人應門。暫有逾1,600人求助，涉款約100萬元，多數人持20至50張套票。

本報聯絡多名苦主，各持17至40張套票，涉款1,500至3,000元，3月起陸續無法收貨，部分人醞釀集體到小額錢債審裁處索償。Hailey指，半年前見網店日日推優惠，套票愈來愈平，「聞到燶味」即匆忙以套票盡換店內尿片及凍肉，免得「渣都無得剩」，「高峰期有50、60張套票，現剩17張，換到成屋尿片，聽過有人持千張套票。」黃太指，過往「本周落單，下周送貨」，惟該店3月底起隨機派貨，且不停推銷香水、印章、磁場機等商品，「鼓勵用套票加錢換，已感到古怪。」

有人半年前「聞燶味」 換凍肉免「渣都無」

植物奶供應商「RICEPATHY」董事Nerio指，2月起遭Baby-clan拖欠貨款，涉6位數字，負責人亦失聯，料難追討。「因為無尿片，3月起好多客用套票加錢換我們的米奶，嗰筆數好大。但Baby-clan屢次用『同事確診簽唔到票』等理由推搪。」

消委會指3至5月接獲248宗涉尿片投訴，多涉送貨延誤，涉款約20.9萬，但不評論個別商戶。Baby-clan截稿前未有回應。



