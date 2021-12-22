看公私營房屋數字 說未來供應量故事

近日長遠房屋策略2021公布，由於10月發表的施政報告已經披露大部分内容，所以並無太大分別。但參考運房局及房委會分別公布的一些未來公私營住宅供應相關的數字後，不禁為短中期的供應情況感到悲觀。除非政府大幅「拆牆鬆綁」，加快造地建屋的速度，否則市民只能繼續「望樓興嘆」。

公屋輪候時間繼續上升

首先是房委會截至2021年9月底的最新公屋輪候時間，一般申請者的輪候時間達到5.9年，為1999年以來的新高。盡管如此，公營房屋落成數字仍然落後於政府的供應目標。根據政府已公布的未來五年公營房屋建屋量，預計合共約11萬個單位。按簡單推算，如要扭轉平均輪候時間的升勢，未來五年需要最少20萬個公營房屋單位。如情況不變，輪候時間將會繼續上升，並將在明年突破6年大關。

私樓建築週期持續放緩

再者是運房局公布的2021年第三季私人住宅一手市場供應數據。今年首三季的私樓落成量只有11,200伙，只及政府全年目標18,230伙約六成，是否能夠達標尚成疑問。預計未來五年平均每年只有15,000個單位落成，對比過去五年平均每年近18,000伙的一手成交，顯然難以滿足需求。動工量方面，首三季的總和更比去年同期受疫情影響時低了四成，而已批出但仍未動工地皮的可建單位數量更是去年同期的1.5倍。未動工地皮越積越多，但施工中單位越來越少，種種跡象顯示，建築週期持續放緩，而且趨勢是結構性的。

「頭輕尾重」論述不斷重複

最後是運房局修訂了今年度起五年期的公營房屋總建屋量預測，主要是由於約3,100個其他資助出售單位的完工日期，由2024/25年度押後一個年度。團結香港基金曾在今年四月發表相關研究報告，估計按目前進度推進，未來十年的落成量只有約28萬個單位，遠低於今年政府施政報告目標的33萬。政府過去多番强調未來十年的公營房屋供應將以「頭輕尾重」的形式落實，但此論述在過往五年不斷重複，現時理應「到尾」，惟供應依然是「輕」。五年之後又五年，都快十年了，人生有多少個十年！

綜合以上數據，現況反映未來公私營房屋供應量都比政府預想的要來得悲觀。自從政府在兩年前把公私營房屋供應比例由六四比轉為七三比後，私樓供應開始下跌，但公營房屋的供應卻遲遲未能追上，可以說是「未見其利，先見其害」。當下之計，政府應儘快拆墻鬆綁，精簡程序，加快造地建屋的速度，急市民所急，改變私樓逾遲買逾貴，公屋逾遲排逾耐的預期。