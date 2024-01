職場女王Son姐｜因為你悲觀！恒指樓價跌高官未驚過？先完事再完美是香港的管理之道？

香港經濟環境有幾差,各行各業生意有幾難做,大家有目共睹,事實擺在眼前,不是叫口號說繽紛繽紛就會繽紛的!當然高官之所以叫高官,高高在上的當然是堅離地的,感受不到民間疾苦是自然的。所以恆生指數就發揮到功用,恆生指數穿底所有企業股價下跌,高官們甚麼都可以看不見,作為直至目前為止都不是遺址的國際金融中心的香港,民生疾苦可以視而不見或者視若無睹,恒生指數時時刻刻日日擺在眼前。市民騰騰震,高官們淡定未驚過,真正高下立見,擺度明無知的小市民小題大做,思想眼界狹窄悲觀,看不到這個是撈底的好機會!

講起上來香港人真的很難服侍,橫蠻無理很丟人。樓價高企的時候怨聲載道樓價高買不起,買得起都因為供應少搶不到!終於有今日,等到發展商劈價促銷樓價跌大把供應,竟然不是把握機會鬥快搶貨入市?怕樓價跌勢未止?怕飯碗不保無錢供樓?不怕得罪大家講句,真的被貧窮限制格局,香港人,醒醒啦,即使看不到都能夠感受得到完善了選舉制度的香港,政局穩定,由亂入治步入由治及興,香港政府深謀遠慮,知道大家一窩蜂出外旅遊,怕飛機起飛不夠跑道,急市民所急,起定第3條跑道等運到。知道香港人喜歡北上振興國內大灣區消費,過年期間24小時通關,幾從善如流?小紅書的威力,不容忽視!

香港人明知本地經濟一潭死水,生意萎縮的結果一定是結業裁員,大家飯碗肯定不保的情況之下,堅持不留港消費,香港賺錢北上消費,報效國家義不容辭,用行動代替說話有幾熱愛祖國!誰敢說香港人不愛國?所以23條根本用不著,立了亦無用武之地!

今次垃圾徵稅,政府真係好,聽到市民反對聲音,從善如流立即推遲實施日期4個月。其實政府堅持4月1號去馬不改期,香港人可以點?Better done than perfect、先完事再完美呀!大家識唔識呀?哈!原來not yet done兼未完事?民生的事,關政府高官甚麼事?香港就是死在一班沒有can do spirit,失去了迎難而上靈活變通的香港人手上!香港精神獅子山精神,俱往矣,冚旗了!

題外話,這個政府真幽默,當初揀4月1號愚人節推行,細節不清不楚,各個部門互相卸責,高官公然發晦氣,全香港人一齊估估嚇嚇,幾可笑呀?大家竟然唔識笑?咁係因為你悲觀!完!