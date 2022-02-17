香港疫情需要在兩會前受控

近期，香港本地疫情爆發，形勢甚為嚴峻，增長幅度驚人。疫情已經進入不少人的生活圈子中，避無可避，防疫抗疫措施絕對不可以鬆懈。

目前，市場有傳出本地在3月前落實「全民檢測」的信息，以落實全國「動態清零」的目標。筆者上周欄目曾談及相關政策，現時全國均採用「動態清零」的策略，疫情在香港大規模爆發，在內地亦有零散出現，顯然易見短期內全面放鬆「動態清零」的防疫政策並不可能。目前，香港疫情的處置方式將提供一個非常重要的流程及步驟體現。

(Henry攝)

香港出現的情況的確有其深遠影響，亦影響全國部署。從原先的布局上，筆者早期預期在兩會結束後，防疫政策將存在調整的空間。如上周筆者提到，早前針對春運返鄉的情況，國家衛健委的「五個不得」賦予地方在防疫政策上更大的靈活性，明顯降低了疫情零星式爆發對春運人員流動性的影響。隨著政府在每一輪疫情防控中累積豐富經驗後，兩會後「動態清零」政策有可能結合地方的試點在一定程度上的調整，當然相關調整屬漸進式，但絕對有助構成基建和地產之外的穩增長力量。

香港現時出現的疫情及防疫措施，亦提供了寶貴的參考數據及潛在布局策略予國家政策未來調控用途。更重要的是，從規劃上，香港疫情需要在兩會召開前，全面受控，從而落實全國性的政策規劃。從防疫抗疫回到宏觀經濟面，上月內地信貸及社融數據雙雙創出歷史高位，明顯超出投資界早前預期。內地相關金融數據均呈現強勢，象徵著內地經濟「四箭齊發」，即製造業貸款、減碳貸款、基建貸款及按揭貸款均明顯增長，寬信用趨勢看似逐步落實，大規模的寬信用路徑已經明確。

參考最新數據，1月份內地金融數據呈現開局強勢，信貸總量及結構同步改善。在後續的評估上，需要持續關注第一季度經濟走勢。若仔細觀察內地經濟學上的貨幣乘數，目前仍位處高位，顯示內地銀行信貸投放意願仍強，另一角度看亦反映出內地經濟對槓桿水平的依賴度較高，在寬信用環境中，信用釋放對經濟的正面拉動更強，短線而言亦有助經濟快速回穩。故此，從這路徑出發，內地信貸結構優化、社會融資的明顯增長將與經濟形勢改善同步出現。

目前，內地貨幣政策主要目標為穩增長，採取穩健且略為寬鬆的貨幣政策基調，體現為「寬信用加寬貨幣」，寬信用正式啟動對股市存在正面較強的拉動作用。在結構上，投資市場將更為關注寬信用政策所拉動的受益板塊，如金融、地產、建築、建材，地產後周期如傢具家電等。在目前的大環境中，投資者可予以留意。