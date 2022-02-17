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17/02/2022

香港疫情需要在兩會前受控

#兩會 #新冠肺炎 #中國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　近期，香港本地疫情爆發，形勢甚為嚴峻，增長幅度驚人。疫情已經進入不少人的生活圈子中，避無可避，防疫抗疫措施絕對不可以鬆懈。

 

　　目前，市場有傳出本地在3月前落實「全民檢測」的信息，以落實全國「動態清零」的目標。筆者上周欄目曾談及相關政策，現時全國均採用「動態清零」的策略，疫情在香港大規模爆發，在內地亦有零散出現，顯然易見短期內全面放鬆「動態清零」的防疫政策並不可能。目前，香港疫情的處置方式將提供一個非常重要的流程及步驟體現。

 

(Henry攝)

 

　　香港出現的情況的確有其深遠影響，亦影響全國部署。從原先的布局上，筆者早期預期在兩會結束後，防疫政策將存在調整的空間。如上周筆者提到，早前針對春運返鄉的情況，國家衛健委的「五個不得」賦予地方在防疫政策上更大的靈活性，明顯降低了疫情零星式爆發對春運人員流動性的影響。隨著政府在每一輪疫情防控中累積豐富經驗後，兩會後「動態清零」政策有可能結合地方的試點在一定程度上的調整，當然相關調整屬漸進式，但絕對有助構成基建和地產之外的穩增長力量。

 

　　香港現時出現的疫情及防疫措施，亦提供了寶貴的參考數據及潛在布局策略予國家政策未來調控用途。更重要的是，從規劃上，香港疫情需要在兩會召開前，全面受控，從而落實全國性的政策規劃。從防疫抗疫回到宏觀經濟面，上月內地信貸及社融數據雙雙創出歷史高位，明顯超出投資界早前預期。內地相關金融數據均呈現強勢，象徵著內地經濟「四箭齊發」，即製造業貸款、減碳貸款、基建貸款及按揭貸款均明顯增長，寬信用趨勢看似逐步落實，大規模的寬信用路徑已經明確。

 

　　參考最新數據，1月份內地金融數據呈現開局強勢，信貸總量及結構同步改善。在後續的評估上，需要持續關注第一季度經濟走勢。若仔細觀察內地經濟學上的貨幣乘數，目前仍位處高位，顯示內地銀行信貸投放意願仍強，另一角度看亦反映出內地經濟對槓桿水平的依賴度較高，在寬信用環境中，信用釋放對經濟的正面拉動更強，短線而言亦有助經濟快速回穩。故此，從這路徑出發，內地信貸結構優化、社會融資的明顯增長將與經濟形勢改善同步出現。

 

　　目前，內地貨幣政策主要目標為穩增長，採取穩健且略為寬鬆的貨幣政策基調，體現為「寬信用加寬貨幣」，寬信用正式啟動對股市存在正面較強的拉動作用。在結構上，投資市場將更為關注寬信用政策所拉動的受益板塊，如金融、地產、建築、建材，地產後周期如傢具家電等。在目前的大環境中，投資者可予以留意。

 

 

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