在通脹壓力下 提振投資及內需仍為主力

自今年年初開始，國家經濟布局存在挑戰，當中環球通脹及息率走勢是重要的要素。不少黑天鵝事件如俄烏事件明顯加劇了環球通脹，原油及糧食價格尤其受到衝擊，國際大宗商品價格大幅上揚，持續推高海外通脹數據上揚，亦加劇了內地輸入性通脹壓力。儘管在6月中後，環球投資市場已逐步布局潛在衰退的可能性，而大宗商品價格普遍調整，不過，中美6月份CPI增長速度均依然超過市場預期，環球通脹前景仍面臨較大的不確定性。

展望未來一年環球通脹形勢，國際油價和糧價仍是影響環球通脹形勢的關鍵因素。估計國際油價在未來一年的波動中樞或將緩慢下移至每桶95美元。然而，導致油價下跌主要原因是考慮到原油庫存見底後呈現小幅度回升。若再細看油價下跌的風險，投資市場需要考慮環球經濟會否呈現更快速的下跌，俄羅斯能源出口強於預期、OPEC增產或超預期、以及伊朗原油恢復出口等狀況。在另一端，油價上揚風險主要包括今年下半年能源需求或有可能超預期、以及地緣衝突會否再度影響環球供應鏈衝擊等。

國際糧價在未來一年的價格波動中樞或逐步回歸至去年第四季度的水準。當中，投資市場需要考慮環球農產品供應韌性始終較強，而且環球糧食貿易正逐步恢復，而能源價格中樞下移亦有機會紓緩糧食價格。

通脹有望回落，不過在持續面對環球經濟震盪的背景下，國家正以科技發展應對，隨著資本市場服務創新型企業發展，正驅動科技自立自強的國家戰略。國家增長動力提升，對國家發展的方向尤其重要。與此同時，國家的積極財政政策將更加積極，因今年上半年內地經濟增長面臨壓力，筆者認為穩增長政策力度還會加強。

在財政政策方面，基建投資是目前國家穩經濟的重要武器，在地方隱性債務監管轉嚴的背景下，估計特別國債能夠將籌措的資金運用到基建項目。與此同時，增加財政支出亦需要匹配穩增長的方向。

（CNS）

在促內需消費上，國家正透過消費券資金支持汽車消費，更大力度支撐購買新能源汽車，鼓勵報廢老舊汽車、更換新車，擴大購置新車的補貼範圍。另外，在擴大投資的領域，筆者估計地方政府將加快專項債券的使用，並擴大相關的支援範圍。在協助企業發展領域，國家將出台留抵退稅措施協助中小微企業發展，增加企業現金流，一步步緩解企業資金壓力，提振企業的現金流，充分提振投資及內需。