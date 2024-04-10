好奇八卦是人類天性，近期的中東「王子」、早前的歌星女友及其相關人等，都可讓人「食住花生睇好戲」。至於箇中謎團，有人說，只要找到事件背後的得益者是誰，便能撥開迷霧，看清真相。

有人以此理論，解讀近年政經危機及禍患之源。網上有位「貝奇」女士指出，2023年7月，美國成立烏克蘭發展基金，讓貝萊德(BlackRock)得以幾乎是免費，接收烏克蘭境內全部國有核心資產；同年8月，夏威夷火災，貝萊德又買了夏威夷的度假勝地毛伊島，但火災前，即2023年第二季度，貝萊德卻「恰巧」大幅增持了毛伊島上主要房地產公司的股權。

此外，夏威夷的基建、交通、經濟等命脈，例如電力、航空、銀行等，都早就「恰巧」落入了貝萊德手中。因此，她暗示這些「偶然」都指向貝萊德這家全球最大的資產管理機構，很可能是使世界動盪而從中牟利的推手。空穴來風，未必無因，讀者可當作故事看下去。

貝萊德獲指派買美債

自2008年後，美國印鈔以維持美元霸權、國際政經的「一哥」地位已是公開的秘密。但2020年，美股因新冠疫情冧市後，美聯儲局卻指定了貝萊德為買美債的機構。貝萊德遂負責「買起」美國全部國債，美政府發多少債，貝萊德就要買幾多。

美聯儲局印錢，貝萊德買債「使錢」，真金白銀地為美國政府提供資金，所以美政府才可有「花錢」的經濟刺激措施，包括：1.9萬億(美元．下同)的美國救援方案(ARP)、州政府及地方政府補貼7450億元、醫療補貼4820億元，還有其他補貼，林林總總：遏通脹、新能源車及芯片產業等2280億，共約5萬億元。所以說，美國政府背後撐腰的是貝萊德，而花錢、印鈔、買債的分工又很有默契。

美國印鈔 全球受累

美國印鈔5萬億元，導致全球資產價格貶值，當然也自食其果。美國通脹一度高達9%，但全球大部分國家均出現輸入性通脹，連美國的盟友也難倖免：2022年10月，英國通脹逾11%，德國8.8%、法國6.3%，但其他被拖累至破產的國家就有阿根廷、薩爾瓦多、斯里蘭卡等國。

要紓緩通脹為美國民眾所帶來的壓力，美國可繼續印鈔。加上減息，銀行便可以差不多低至零息，貸款予上市公司回購股票，美股得以穩定，也增加美國民眾對美經濟的信心。

涉3產業 美股定海針

「貝奇」指貝萊德不但是英偉達(NVDA)、蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、亞馬遜(AMZN)、AMD(AMD)、特斯拉(TSLA)、Meta(META)、Netflix(NFLX)、台積電(TSM)等企業的第二或第三大股東，而且是標普500近九成(88%)公司的重要股東。因此，「貝奇」指貝萊德是美股，甚至美國經濟的定海神針。

不過，單靠內部如貝萊德是不足以支持美股的，要驅使資金流入美元資產，在外還需要「推波助瀾」。2020年，新冠疫情爆發；2022年2月，俄烏又「剛巧」爆發戰爭，全球避險情緒升溫，資金遂流入了美股，美股才不致因通脹而出現熊市，反而愈升愈有。

貝萊德不僅是美國主要科技股的股東，也是美國藥廠及軍工製造商的股東。疫情令藥廠得益；打仗就軍工得益，還有白宮發動芯片戰，科技股、AI股得以炒上，背後是誰得益了？哪個是因，哪個是果，已難分辨。但大家可會認為，貝萊德真的眼光獨到，能夠洞悉投資先機？

不少港股的主要股東都有貝萊德的身影，例如阿里巴巴(09988)、百度(09888)、騰訊(00700)、京東(09618)、中國平安(02318)等都有。港股重磅股有那麼多「剛巧」和「偶然」的貝萊德加持，如能像美股一樣受益就好了。但可惜，不會。為何有此差異？各位可隨意估。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)