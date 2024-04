去美元化是這些年來的金融熱話,有認為去美元化是被人民幣國際化所逼出來的。的確人民幣國際化確對去美元化起些微作用,但真正會要美元命會是IMF(國際貨幣基金組織)和BIS(國際清算銀行)。

為甚麼IMF和BIS會聯手去埋葬美元?原因是美國印太多美元,惹眾憂,以至怒。這得由1973年說起。

1971年美國將美元與黃金脫勾,即不再可以用美元換黃金,而美鈔上印的promise to pay in gold,一改而為in god we trust,咁就慘了,佛教徒不信god,只信如來,回教徒也不信god,只信阿拉,經過自1971至今的美國大量印美鈔,世界有愈來愈多人,不信美元有持久價值,筆者是其中之一。

但不是呀!今時人人都愛美元呀!也是,爛生果也有人買的。這個美元「爛生果」之所以有人要,是基於1973年11月時任美國國務卿基辛格,跟埃及總統Sadat及中東等國,協議好中東的石油要用美元來買(圖一),當時全球的最大宗商品--石油,議好只能用美元作交易時,世界對美元需求便大,圖二是世界擁有美債的分布,中、日佔大頭,而擁有美債的頭五國見圖三。

自1973年石油只能用美元交易時,基辛格就創了petrodollar石油美元這一詞。因為中東產油國應允將賣石油得到的美元,拿回去美國去買美債,以換取美國對中東諸國的保護以對抗中東一些國與國間衝突,以及其國內的「武裝反對分子」這些「武裝」反對分子,就包括中東回教徒中的遜尼派與什葉派的不和。此中就是伊朗與沙特阿拉伯的持久衝突,只要這些教派紛爭武裝反對分子存在,美國的保護就有存在必要。

為甚麼上文的「武裝反對分子」要用引號,因為美國是精於暗中資助這些「武裝反對分子」去對抗美國要保護的中東政權,說白的,是找小混混來欺凌小女人,再上演英雄救美。

不過這個裝出來的英雄救美,慢慢被中東諸國察覺,這是因為:

(一)2008年雷曼爆破後,美國海量印鈔係人都知,此即是終會使美元貶值,

(二)2020年後,美國的油頁岩產出,跟中東石油的產出,競爭世界市場份額,美國開始減買中東石油,中東的石油要賣與誰了,一個大買家是中國。

2022年沙特的五大石油買家是:

1. 中國(680億美元)

2. 印度(462億美元)

3. 日本(365億美元)

4. 南韓(360億美元)

5. 美國(239億美元)

美國已不是沙特的大買家,再加上沙特認識到美國搞屎棍伎倆,近年就與長期在教義上對立的伊朗,在阿拉之下,握手言和,此即所謂的美國軍事保護也不需要了,亦因此拜登去年去沙特訪問時,己沒有紅地氈的歡迎,相反,沙特中國就愈來愈近,並開始接受人民幣作交易貨幣,金融圈就有了petroyuan(石油人幣)一詞,與petrodollar(石油美元)分庭抗禮。

俄烏戰爭啟,歐美充公了俄羅斯資產,使到擁有較多美元的、較富裕的中東、亞、非、拉國要考慮尚要不要持有這麼多美元。要減持美元就必要找個替代品,這就是人民幣,可以說人民幣國際化可以邁大步,是靠美國霸權--充公俄羅斯海外資產而來。

在2001年911之後,美國為報復911之襲,已對不聽話的中東國家祭起制裁。中東皇室,莫不心起戒心,充公俄羅斯海外資產,只是百上加「憂」,加「怒」,加「恨」而矣!拋棄美元作為資產的儲備幣已醞釀了數十年,結果怎樣?

2022年11月,IMF推出個XC platform,這個platform,平台,簡言之,是國際間的貨幣交易平台,這不是個簡單的外匯店,而是可以取代美元SWIFT交易支付系統的平台。美國制裁俄羅斯,把他踢出SWIFT的美元國際支付系統,以為這樣就可以扼死俄羅斯,但世界已變,國與國間的貿易,支付,不一定要用美元的SWIFT系統,歐元有他自己的支付系統,伊朗也有他自己的支付系統,人民幣和金磚國也在建立自己的支付系統,但最勁的,可以取代SWIFT,以致埋葬美元的,就是IMF這個XC platform(圖四,圖五)。

這個XC platform是建基於央行的數字貨幣CBDC(Control Bank Digital Currency)之上,這是環球眾央行的發展意向,隨著電腦的算力愈勁,這個CBDC的出籠機會便愈高。IMF和BIS已在著手籌備這個XC platform,一旦推出美國將要承受這些11年來濫印美元的後果。今時美鈔有60%是在美國國外,有25%美國國債是儲於美國國外,XC platform一出,這些在美國外,作為儲備的美元和美債將不大需要,屆時便會俾番美國,美國能回收得這麼多已流在美國外的美元/美債嗎?這個龐大回流,將會埋葬美元及美經濟,細節以後有機會談。

