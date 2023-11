聖誕蠟燭使用指南：來自Carthusia、BeCandle的節日蠟燭，讓家居彌漫無形的聖誕香氣！

4. The First Encounter- Chef Richard Ekkebus (香港置地文華東方酒店)使用精選傳統香料肉荳蔻、 八角結合佛手柑來展示他其香港香料市場的第一印象。

「CANDLES FOR GOOD 2023」當中有四款節日食材香氣相當有趣: 1. Taste of Home - Chef DASHIJIE 柑橘和薑味帶來亞洲家園的優雅回憶。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。