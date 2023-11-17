聖誕蠟燭使用指南：來自Carthusia、BeCandle的節日蠟燭，讓家居彌漫無形的聖誕香氣！

今個星期各個大型商場已換上聖誕佈置，今日天氣終於轉涼一點點迎合聖誕氣氛，前日到銅鑼灣Fashion Walk 的意大利Carthusia 香水專門店及Scented Niche，發現幾款非常有節日氣氛的蠟燭，在介紹之前，先分享一個教訓。

家中角落有一個 Carrière Frères Siberian fir & Dades Rose Candle （西伯利亞冷衫x大馬士革玫瑰 ）蠟燭，實在太喜歡隔著包裝都聞到的香氣，如是者不知不覺已經放置在這裡接近三年！（上網翻查才知這是2020年的限量版）燃點後香氣都變得很微弱了，有些東西是不能不捨得用的，沒有在最佳使用期限內使用產品，既可惜又浪費。

在Scented Niche 再遇Carrière Frères，今年沒有我希望再次見到的Siberian fir & Dades Rose，但有一款感覺接近的Cedar，是滿有節日氣氛的森林香氣，有緩解焦慮及驅蟲效果。

由印尼廣藿香、海地香根草和雪松組成。周圍環繞著肉桂、丁香和肉荳蔻的辛辣香氣，以及一絲柑橘的香氣。而這奇妙而有趣的香調我覺得很像Mulled Wine，為家居帶來溫暖的果香。

喜歡肉桂的朋友不要錯過，我從未見過如此濃郁肉桂香味的蠟燭！紅色包裝配襯金光閃閃的Carthusia品牌標誌「花漾美人魚」、修道院、聖誕樹和星星圖案。

詳情：Scented Niche

除了外國精品香氛品牌之外，今年聖誕亦有本地品牌值得大家注意，說的是社企rén人xBeCandle的「CANDLES FOR GOOD 2023」。

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今次聯乘最吸引的是rén人創辦人 Jo Soo-Tang 聯同 12 位大廚，調製 13 種獨特香薰蠟燭。這些香薰蠟燭以秋冬為主題，並象徵著記憶、情感和希望。「CANDLES FOR GOOD 2023」現於 ren.community 公開發售，並會於12月7日(星期四)下午6時起在Cookie Department 中環店發布。是次收益將會用作支持 rén 人的青年計劃，為有需要的年青人提供協助。

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「CANDLES FOR GOOD 2023」當中有四款節日食材香氣相當有趣：



1. Taste of Home - Chef DASHIJIE 柑橘和薑味帶來亞洲家園的優雅回憶。

2. Louise - Chef Florian Muller （香港柏寧鉑曼酒店）利用肉桂和辛辣的橙香象徵傳統的聖誕節慶活動。

3. Baked Crumble-Chef Peter Find（Heimat） 用烘焙咖啡、香根草和焦糖香氣展示德國節日傳統的獨特記憶。

4. The First Encounter- Chef Richard Ekkebus （香港置地文華東方酒店）使用精選傳統香料肉荳蔻、 八角結合佛手柑來展示他其香港香料市場的第一印象。

詳情：ren.community

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