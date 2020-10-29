時裝界盛行聯乘設計，品牌合作會在高級珠寶品牌出現嗎？

早幾年的晚飯聚會，上菜時大半朋友都會拿出大大部的單鏡反光相機為餸菜拍照。「相機先食」盛極一時，肚子餓的也只可以眼巴巴的忍著不能起筷，但隨著時間過去，單鏡機風光不再，取而代之是由其中一位朋友用手機快拍再分享給大家。智能手機的快速發展不只取代了相機亦同樣取代了手錶的地位。但意大利手錶品牌D1 Milano就用了這兩樣見證歷史的產品，手錶與菲林，與Eastman Kodak聯承合作推出了名為Kodachrome的手錶，並滲入了Kodak經典的黃黑設計入手錶及包裝當中，有相當人生經歷的朋友應該會有一定的回憶。

聯乘設計在時裝界相當成功，其中一個裱裱者當然是Supreme，但細想之下，聯乘設計在首飾及鐘錶界則比較少見，當中最積極的可能是法拉利（Ferrari），分別有和Hublot及Panerai推出了聯乘產品。

Hublot的MP05 LaFerrari Sapphire是其中最特別的聯乘設計，並不是簡單的用上碳纖維或配上品牌標誌作設計點綴那麼簡單，而是徹頭徹尾的一個全新設計。用藍寶石切割而成的透明錶殼，將內部猶如汽車引擎一般的錶芯展現在眼前，設計就有如一副微型的法拉利引擎一樣。

話說回來，首飾品牌的聯乘創作的確不多，我能想到的都是跟卡通人物如Hello Kitty合作的金飾或近期Pandora跟Star Wars的合作。

手錶跟汽車有一共通點，都是較男性化的玩意，所以聯乘的協同效應比較大，但高級的首飾品牌則不同，每家都有自己的形像，故不會輕易和其他品牌聯乘，可考慮的對象應該是那些高級時裝品牌，但可惜高級時裝如Chanel、LV、Dior往往都已經有自家品牌的珠寶首飾了。

不過我自己卻覺得設計就是要跳出固有的框框，當我們現在生活都要求輕便舒適的服飾，高級首飾也可如時裝般與一些街牌合作推出適合街服配搭的首飾。試想想假如Tiffany跟 Supreme合作，推出一系列季度性（capsule）的街服首飾，我深信一定會引來一陣的哄動！