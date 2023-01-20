全球首位AI律師出庭！耳邊即時提示幫你打官司，律師將是下一個被AI取代的職業？

當下科技界最熱門的話題，當然非「生成式AI」（Generative AI）莫屬；尤其是AI聊天機械人ChatGPT在回答用戶提問時，給出的答案既工整、又有合理性，展現出甚高的泛用性與技術成熟度，引發不少人對AI取代文字工作者的討論；想不到現在就連律師也有可能被AI取而代之！美國初創公司DoNotPay推出全球首個AI機械人律師，將於2023年2月首度出庭，對兩宗超速罰單案件作出抗辯。究竟AI律師的誕生對法律行業會帶來甚麼衝擊呢？

重賞100萬美元徵求勇夫

2023年2月，可能成為法律界的歷史性時刻，因為初創公司DoNotPay的AI機械人律師將會在美國法庭上為兩宗超速罰單案件的被告進行辯護。屆時被告律師會佩戴藍牙耳機，連接已開啟《DoNotPay》App的智能手機；AI律師在聆聽法庭辯論後，會即時透過耳機指導人類律師發言抗辯。

整件事件始於DoNotPay的創辦人約書亞·布勞德（Joshua Browder），2022年1月9日在Twitter上發起的瘋狂提議：「在美國最高法院即將審理的案件中，DoNotPay將向任何律師或個人支付100萬美元（約780萬港元），要求他們戴上AirPods，藉由複述機械人律師所說的話來抗辯。」

DoNotPay在官網上申明，自己不是律師事務所，也沒有律師執照，只是一個為所有人提供法律資訊和自助服務的平台。 （圖片來源：翻攝DoNotPlay官網）

有關案件的訴訟日期與地點均暫時保密，以免受到外力干預。布勞德表示，在整個聆訊過程中，只有戴著藍牙耳機的人類律師或被告，才會聽到AI律師的指示，換句話說，屆時法院未必知道有AI律師的存在。

當然，有AI律師的協助，也不一定會打贏官司，故此DoNotPay公司作出承諾，假如案件不幸敗訴，罰金將由該公司支付，並會向被告提供金錢上的補償。

DoNotPay推出AI律師的最終目標是，讓普羅大眾能更容易、更低成本尋求法律協助。惟考慮到現有法例的掣肘與眾多律師的反對，故此App暫時未有進一步商業化計劃，仍停留於試驗階段。（圖片來源：Apple App Store）

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AI律師開發靈感來自罰單

布勞德18歲那年，在英國倫敦是一個剛獲得駕駛執照的「新牌仔」，由於不熟悉路面情況，以致被開了多張違例停車罰單。當時他仍在唸高中，根本付不起這些昂貴的罰單，於是開始研究交通違規申訴資訊，結果發現只要寫申訴信說明當時情況，便有機會脫罪而免繳罰款。

因為他身邊有很多朋友也受到違例罰單的困擾，所以他嘗試編寫AI軟件來替人撰寫申訴信。後來有其他人留意到這個軟件的存在，他收到的求助個案愈來愈多，業務亦開始愈做愈大，最終在2015年成立DoNotPay公司。

他為公司取了一個如此有趣名字，跟其創業理念有關：許多人因付不起訴訟費用，被迫放棄一些本可勝訴的官司，所以他希望其AI軟件可以幫助這些人，在不用支付昂貴律師費的情況下，合理地爭取自己的法律權益。

初期《DoNotPay》只是一個法律服務聊天機械人，提供法律諮詢，主要協助用戶對停車罰單提出上訴，後來逐漸擴展到解決不同類型的法律問題，包括：申請美國簽證或庇護、申請機票或酒店預訂退款、取消健身室會籍、以及向外洩個人資料公司尋求索賠等。

DoNotPay創辦人約書亞·布勞德在Twitter發帖，懸賞100萬美元，徵求任何律師或個人使用旗下AI律師在最高法院上進行辯護，瞬間引發網上瘋狂討論。（圖片來源：Twitter@jbrowder1帳戶）

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輸入法庭判例資料訓練AI

《DoNotPay》跟近期爆紅的ChatGPT一樣，均是基於AI研究實驗室OpenAI旗下的 GPT-3自然語言處理模型來運作。布勞德指出，AI聊天機械人就像一個很會聊天的高中生，惟卻不太懂法律，所以要送它去法學院上課。

布勞德輸入大量法庭判例資料來訓練AI機械人，讓它懂得不同範疇的法律知識；又為AI模型加入必須堅持陳述事實的道德原則，不能為求勝訴而扭曲或操控真相；同時，亦教導AI機械人無需對法庭上聽到的每句話都作出回應，因為有時「沉默是最好的答案」。

《DoNotPay》跟近期大熱的ChatGPT聊天機械人，同樣是建基於GPT-3自然語言處理模型，透過分析大量數據、判斷上文下理的內容，給予用戶適當的文字回應。（圖片來源：OpenAI官網）

DoNotPay自成立以來已解決200萬宗案件。2016年，該公司在倫敦與紐約的25萬宗停車罰單案件中，贏了其中的16萬宗，讓被告不用支付罰金，成功率超過60%。2020年，DoNotPay獲美國律師協會（American Bar Association）頒發獎項，嘉許該公司為一般市民提供平易近人的法律援助服務。

目前該公司的營收主要來自用戶訂閱，已在英國與美國提供服務。用戶可以免費下載《DoNotPay》，但如要使用進階的法律服務，便需每3個月繳付36美元（約281港元）的訂閱費。2021年，《DoNotPay》的付費訂閱戶數已攀升至15萬名。

同年，DoNotPay獲得Andreesen Horowitz、Lux Capital、Tribe Capital等風險投資公司的1,000萬美元（約7,800萬港元）融資，讓公司估值達到2.1億美元（約16.38億港元）。

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有法院容許AirPods進庭

文首提及，布勞德懸賞100萬美元，徵求人類律師在法庭上用AI律師為被告抗辯，但最終能否實行其事，還需解決兩個問題：一、是否有法院允許攜帶電子產品進入？二、是否有律師或個人願意出庭使用AI律師？

畢竟全球大部分國家的法院與司法管轄區均嚴禁訴訟其間使用手機或任何電子裝置。但布勞德卻發現，美國有些地區的最高法院把AirPods歸類為助聽器，依據聽力無障礙原則，容許帶進法庭。於是，法院的問題解決了。

不過，要人類律師願意使用AI律師，卻可能是最難解決的問題。由於最高法院受理的案件通常比較複雜，任何頭腦清醒的律師應該不敢貿然冒險，將辯護責任交給AI律師。事實上，DoNotPay至今仍沒有找到人願意接受挑戰，惟布勞德卻宣稱已收到許多律師「非常認真的提議」。

布勞德希望，這兩場實驗官司可以鼓勵其他地區法院放寬規定，讓更多人可以採用AI律師。這是因為人類律師的收費太昂貴，致使一般人遇到不公不義之事，也不敢爭取和維護自己的權益。美國律師協會評估，美國約有80%低收人士無法負擔法律訴訟費用。

AI律師提供法律諮詢違法？

AI律師的出現，正可以幫助這些低收入族群。布勞德直言，「法律制度不應是付費遊戲。」他想做的就是讓普羅大眾在司法制度下擁有與大企業相等的法律力量。

可是，在美國使用AI律師卻要小心違法。AI機械人只能向用戶提供相關法律資訊，或從旁協助用戶立案，而不是給予用戶法律諮詢。一旦法院認定AI機械人深度參與案件，並直接提供法律諮詢，這可能構成無律師執照非法從事法律實務的罪行。

2017年，加州法律事務所LegalForce向法律科技公司LegalZoom提出訴訟，指控後者利用軟件幫助客戶起草法律文件，涉嫌無照非法從事法律實務。2020年，雙方達成庭外和解，事後LegalZoom拒絕評論這宗案件。

LegalZoom一家位於美國加州的法律科技公司，可讓客戶在軟件輔助下自行生成法律文件，而無需聘請律師。（圖片來源：翻攝LegalZoom官網）

布勞德表示，迄今為止DoNotPay尚未被人以此為由提出檢控。這或許是布勞德強調，法院在審訊其間不會知悉代表律師正在使用AI機械人的真正理由。紐約律師尼古拉斯·薩迪（Nicholas Saady）認為，DoNotPay的AI律師很有機會違反美國州法律要求，律師必須持有執照的規定，故此美國法院批准AI機械人出庭的可能性微乎其微。

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AI發展受限讓大企業得益

美國華盛頓大學法學教授瑞安·卡洛（Ryan Calo）指出，司法制度始終存有一定的複雜性，AI律師未必完全處理得到，實際上能幫的忙可能很小。美國法律專家奧斯汀（Austin）更狠批，從法律專業角度來看，AI律師無法提出全新的或合理的法律觀點，作用著實有限，只不過是一個宣傳噱頭。

DoNotPay的AI律師其實是一個智能聊天機械人，透過聆聽法庭辯論的語音，分析庭上的交鋒，然後提出論點進行辯護。（圖片來源：Pixabay.com）

此外，倘若代表客戶起訴他人的AI律師犯錯，究竟責任歸誰呢？這情況就像無人自駕車發生車禍般，責任歸屬同樣難以釐清，現時全球法院對此難題尚未找到一個最佳答案。

布勞德希望，AI律師最終能取代部分的律師，減輕被告需承擔的訴訟費用，但卻強調絕對不會提供謀殺案等刑事辯護服務。（圖片來源：Pixabay.com）

但波士頓律師Matt Henshon卻認為，AI律師是充滿前景的創新科技，可以在法律風險較低的案件中提供協助，這對尋求自辯的被告人尤其有用。

美國公撒格大學（Gonzaga University）法學教授德魯·西姆肖（Drew Simshaw）於2018年發表的研究論文中提到，法律界應設法在AI律師帶來的利益與倫理問題之間取得平衡。他指出，律師們因維護本身專業而反對AI律師的話，可能會阻礙法律行業的AI革命進程，讓普羅大眾無法獲得更多法律保障，最終受益的只會是擁有龐大法律團隊與資源的大企業。