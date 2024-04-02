Tesla | 電動車熱潮退燒！油電混合車強勢崛起，Tesla陷入困境！為甚麼消費者更愛油電而非電動？

一直是市場寵兒的電動車似乎榮景不再！儘管全球電動車銷量仍保持增長，惟增速卻開始放緩；一度被視為冷門車型的油電混合車反而後來居上，銷量增幅超越電動車，逐漸形成此消彼長之勢。電動車龍頭特斯拉（Tesla）股價因此而大跌30%，福特、通用更宣布暫緩電動車擴產計劃。在碳中和浪潮下，為甚麼電動車買氣不升反跌？油電車又憑甚麼成為消費者的新寵呢？

油電車歐美銷量增幅高於電動車

過去３個月，Tesla股價下滑逾30%，蒸發了2,500億美元（約1.95兆港元）的市值，讓伊隆·馬斯克（Elon Musk）再度失去世界首富的位置。究其原委，不但因為特斯拉在中國市場要跟比亞迪打價格戰，使毛利率下降，更因為其美國市場份額正在被油電車不斷蠶食。

2024年1至2月，美國油電車的銷量飊升50%，增幅遠高於純電動車的13%。根據網上汽車資料庫Edmunds的資料，一輛油電車落入汽車經銷商手中，平均只需25天即可售出，銷售速度不僅是燃油車的2倍，更是電動車的3倍。汽車產業顧問公司Cox Automotive預測，美國2024年賣出的車輛中，將會有14%是油電車，佔比高於電動車的10%。

就算在電動車佔主導地位的歐洲市場，油電車銷量同樣大幅成長。根據歐洲汽車工業會的數據，2023年油電車銷量攀升28%至339萬輛，電動車銷量增加28%至201萬輛，但其增幅卻低於2022年的30%，看似出現增長放緩。

電動車客源從鐵粉變為普羅大眾

電動車市場之所以成長減速，主要原因是客戶結構出現轉變。熱愛綠色科技、甚或將駕駛電動車當作信仰的忠實鐵粉，早已購入電動車。剩下來的大眾消費者雖然對電動車感到好奇，但當要下購買決定前，卻會仔細比較電動車與油電車的性價比；考慮到電動車平均價格約4.45萬美元（約34.71萬港元），加上利率高企使借貸成本增加，沒有多少人會為滿足好奇心而付出溢價購車。

市調機構Guidehouse Insights的電動車產業分析師麥克·奧斯汀（Mike Austin）指出，電動車市場現已越過技術採用生命週期（Technology Adoption Life Cycle）中，早期狂熱採用者與中期主流客戶的階段，未來將面對市場低谷。

美國諮詢公司AlixPartners指出，電動車成長放緩的另一原因是，北美地區寒流曝露出電動車在低溫下充電失效的缺點。2024年1月，冬季風暴與酷寒席捲美國大部分地區，尤其是芝加哥受到極端低溫冰風暴侵襲，氣溫一度降至-40°C，導致充電站難以替電動車充電，部分車輛因電池沒電只能歪斜的停在站內，令充電站儼然變成電動車墳場。

豐田油電車定價比電動車更吸引

電動車需求放緩之際，油電車市場不斷升溫。豐田（Toyota）油電車在美國大受歡迎，當中銷量最高的車款是Toyota Rav4油電版本。2024年2月，Rav4在美國售出約4.3萬輛，其中2萬輛以上是油電版，銷量是2023年同期的3倍以上。馬斯克曾在財報會議上不忿地說：「假如我們的車價跟Rav4相若，那麼就沒人會買Rav4。」

2024 Toyota RAV4 Hybrid XLE SUV油電車在美國售價為$35,950美元（約28萬港元）。（圖片來源：Toyota官網）

事實上，豐田油電車不單在美國大賣，全球銷情也非常理想。2023年豐田油電車銷量創下歷史新高，賣出344萬輛，增長率達32%，預計2025年銷量有望突破500萬輛。私募股權投資公司Mobility Impact Partners的資料顯示，2024款油電車的平均價格比同款燃油車僅高出9%，溢價遠低於2007年的43%，這使到油電車顯得比電動車更具吸引。

再者，油電車的操作方式跟燃油車相差無幾，讓車主無需改變過去多年的用車習慣，例如電動車充電時間約30分鐘左右，這是油電車與燃油車加油時間的10倍。此外，現時油電車的性能相較於燃油車幾乎已毫不遜色，譬如2022款Toyota Prius油電車的輸出功率較上代提升70匹馬力，Ford F-150 Lightning油電版的馬力更超越了大部分F-150汽油版。

Tesla擬推低價入門車反攻市場

為適應市場形勢變化，Tesla、福特（Ford）、通用汽車（GM）相繼延緩電動車生產計劃。Tesla暫緩了墨西哥超級工廠的興建，更有消息指上海生產線運作時間從每週6.5天減至5天。Ford宣布，將延後120億美元（約936億港元）的電動車投資計劃。GM撤回在2024年銷售40萬輛電動車的目標，表示會採取靈活策略，把產量與遠低於預測的銷量作出調節匹配。

福特擬暫時減產旗艦級車型F-150 Lightning的電動版，並將重心轉向近年大幅成長的油電車市場。（圖片來源：Ford官網）

如要刺激電動車市場再度成長，車廠必需推出更低價的車型。有消息稱，傳聞已久的Tesla低價入門車款「Model 2」（代號「Redwood」）將於2025年進行量產，定價將低於2.5萬英鎊（約為24.7萬港元）。馬斯克豪言，這款低價車的銷量會比Tesla其他車款總和還要多，將成為電動車市場首款真正大眾化的車型。

傳聞中的Tesla低價車款被外界稱作「Model 2」，只因其體積比Model 3為小，其實官方尚未替這款車命名。圖中為Model 3，在美國售價由$38,990美元（約30萬港元）起。（圖片來源：Tesla官網）

新能源車市場是一個新興市場，因此市場發展仍充滿著很多未知的變數。究竟「Model 2」能否成為電動車救世主，帶動整體市場買氣？還是油電車繼續成長，躍居為市場的主流車型呢？這可能會在未來幾年內分出勝負。

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