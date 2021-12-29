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29/12/2021

除夕派對甜點｜簡單做酥香脆口「意大利杏仁脆餅」，配紅茶咖啡一流！

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    本欄每周三更新

    我家私房菜

　　聖誕剛過去，大家又要忙著準備除夕夜的派對！相信自疫情爆發至今，大家都在網上自學不少烹飪技巧，特別是西式甜品，年末可以大派用場，而今次我就教大家做一道甜品——意大利杏仁脆餅！做杏仁脆餅一般都會採用原粒杏仁去製作，不過我就改用杏仁碎來做，因為不想浪費家中剩下的杏仁粒，更將原本切小片的杏仁餅改切成一大片，作為派對其中一道小食就最好不過！喜歡的話，更可以準備多一點分量，留作下午茶點，再配上一杯咖啡或紅茶，非常寫意！

 

意大利杏仁脆餅

 

 

烹煮時間：30分鐘

分量：7-8片 （視乎大小）

 

材料：

 

 

低筋麵粉  130 克

泡打粉 1/4 茶匙

鹽 1/8小匙   

砂糖 50 克

蛋白  1個 

蛋黃 2個 

杏仁碎  / 原粒杏仁   40克  

 

做法：

 

　　 1. 焗爐預熱至160℃，將杏仁碎平鋪在烤盤上，烘5至6分鐘或至金黃色，放涼備用。

 

 

　　2. 低筋麵粉和泡打粉過篩，放入大碗內，加入鹽、砂糖拌勻。

 

 

　　3. 蛋白和蛋黃拂勻，加入粉內，用膠刮拌勻成粉糰，再加入杏仁粒拌勻至沒有粉粒。（避免過度攪拌）。

 

 

　　4. 將麵糰搓成欖形或長方形。放在已鋪上鍚紙的焗盤上，放入焗爐焗約20分鐘，取出斜切成一片片。

 

 

　　5. 將每片的切面向上，放回入焗爐焗約12分鐘，取出反轉再焗10分鐘至兩面金黃色即可。 

 

 

小貼士：

1. 這款餅乾不含油份，吃起來十分香脆，享用時可泡一泡茶、咖啡、牛奶等飲品，絕對是下午茶的好選擇。

2. 餅的兩面都要焗脆，放涼後可放入密實盒內存放。

 

 

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