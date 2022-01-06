農曆新年2022｜心意爆燈賀年禮品！DIY焦香可口「黑糖核桃酥」，美味又得體！

剛過完聖誕節，又要準備農曆新年！農曆新年是中國人的傳統節日，每個家庭都會提早辦年貨，還會預先準備賀年糕點或傳統小食。距離大年初一還有大半個月的時間，大家不妨試試自家製作賀年禮品送禮！今期教大家做「黑糖核桃酥」，材料簡單又容易做，做完可以在網上訂購封口機及禮品包裝袋及盒，送給朋友或家人，他們收到一定會很開心！

黑糖核桃酥

製作時間︰30分鐘

分量︰10 件

材料︰

A) 低筋麵粉 100 克 + 梳打粉 1/8 茶匙 (1克)

B) 固體菜油 40克 + 黑糖 30 克

C) 雞蛋 25克

D) 核桃 10粒

做法︰

1. 低筋粉及梳打粉預先混合過篩，備用。

2. 固體菜油及黑糖加入大碗內，用膠刮拌勻。

3. 蛋液分2次加入拌勻，然後加入粉類，拌勻成粉糰，用保鮮紙包好，放入雪櫃30分鐘。

4. 焗爐用180度預熱15分鐘。

5. 將粉糰平均分成10份，每粒搓圓及排在焗盆上，用大母指在餅中央按一小洞。

6. 餅面掃上蛋黃液，然後放上核桃，放入焗爐中層，用180度焗12分鐘，然後爐溫改150度再焗3-5分鐘至底面鬆脆。

7. 出爐放涼，放入密實盒儲存，或可以放入禮品袋，將開口封好。