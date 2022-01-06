  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
我家私房菜
Foodie What’s On陳世味道保哥快趣煮玩樂 What’s On足球俱樂部鬆一鬆Shopping What’s On著數速遞手機情報站料理NatFix
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

06/01/2022

農曆新年2022｜心意爆燈賀年禮品！DIY焦香可口「黑糖核桃酥」，美味又得體！

#識食 #食譜 #新年 #農曆新年2022 #賀年禮品 #農曆新年 #新年送禮 #賀年食品 #黑糖核桃酥 #DIY #自家製
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    本欄每周三更新

    我家私房菜

　　剛過完聖誕節，又要準備農曆新年！農曆新年是中國人的傳統節日，每個家庭都會提早辦年貨，還會預先準備賀年糕點或傳統小食。距離大年初一還有大半個月的時間，大家不妨試試自家製作賀年禮品送禮！今期教大家做「黑糖核桃酥」，材料簡單又容易做，做完可以在網上訂購封口機及禮品包裝袋及盒，送給朋友或家人，他們收到一定會很開心！

 

黑糖核桃酥

 

 

製作時間︰30分鐘

分量︰10 件

 

材料︰

 

 

A) 低筋麵粉   100 克 + 梳打粉  1/8 茶匙 (1克)

B) 固體菜油   40克 +  黑糖  30 克

C) 雞蛋       25克

D) 核桃       10粒 

 

做法︰

 

　　1. 低筋粉及梳打粉預先混合過篩，備用。

 

 

　　2. 固體菜油及黑糖加入大碗內，用膠刮拌勻。

 

 

　　3. 蛋液分2次加入拌勻，然後加入粉類，拌勻成粉糰，用保鮮紙包好，放入雪櫃30分鐘。

 

 

　　4. 焗爐用180度預熱15分鐘。

 

　　5. 將粉糰平均分成10份，每粒搓圓及排在焗盆上，用大母指在餅中央按一小洞。

 

 

　　6. 餅面掃上蛋黃液，然後放上核桃，放入焗爐中層，用180度焗12分鐘，然後爐溫改150度再焗3-5分鐘至底面鬆脆。

 

 

　　7. 出爐放涼，放入密實盒儲存，或可以放入禮品袋，將開口封好。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多我家私房菜文章

你可能感興趣

#識食 #食譜 #新年 #農曆新年2022 #賀年禮品 #農曆新年 #新年送禮 #賀年食品 #黑糖核桃酥 #DIY #自家製

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk