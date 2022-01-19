農曆新年2022｜虎年食「蠔」啲！ DIY金黃香脆煎蠔餅！點煎得外脆內煙韌？

偶然經過街頭小食檔看到見煎炸蠔仔餅，總是想買一件來吃。還有不久就到農曆新年，大家想好煮甚麼賀年菜式嗎？不如今年試一試自己煮新鮮熱辣的蠔仔煎餅吧！有人會問這道「煎蠔餅」是屬於潮式、台式還是港式？ 其實潮式的做法會全用番薯粉；台式就用生粉 （木薯粉），而香港人喜歡鬆脆香口的食物，我會加入麵粉去提升鬆脆度。如果大家喜歡，都可以自行調較出自己喜愛的煙韌或鬆脆蠔仔餅。

煎蠔餅

烹煮時間：15分鐘

份量：3-4件

材料：

蠔仔 300 克

芫茜 2 棵

青葱 2棵

雞蛋/鴨蛋 2 個

番薯粉 30克 + 麵粉 30克

粉漿調味料：

魚露 1湯匙

胡椒粉 1/2 茶匙

清水 4 湯匙

做法：

1. 蠔仔加入2湯匙生粉去清洗，沖水，瀝乾水份，備用。

2. 芫茜切去頭，沖洗，切碎；青葱沖洗，切粒。

3. 開粉漿︰ 大碗內加入粉類及清水拌勻，然後加入雞蛋及調味料攪至麵糊杰身，加入葱粒、芫茜拌勻，最後加入蠔仔輕輕拌勻。

4. 平底鑊加入5-6湯匙油，下蠔仔麵糊，用半煎炸方式煎至兩面金黃色，上碟。（麵糊可隨意分2-3次去煎或煎一大塊都可以。）

小貼士︰

1. 蠔仔加入麵糊時，最好再用廚紙抹乾才加入，否則煎出來的蠔餅太濕。

2. 用鴨蛋去煎會較香，但不是每間店舖會出售，用雞蛋較方便。

3. 用番薯粉煎出來的蠔餅較煙韌，而用麵粉 （或低筋麵粉） 配搭出來效果會較脆，適合香港人口味。（要用大量油去炸才脆口）

4. 有些人會全部採用生粉（木薯粉）去開麵糊，大家可以煮時分開兩款來試。