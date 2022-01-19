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19/01/2022

農曆新年2022｜虎年食「蠔」啲！ DIY金黃香脆煎蠔餅！點煎得外脆內煙韌？

#識食 #食譜 #賀年菜 #蠔仔 #DIY #煎蠔餅 #自家煮 #團年菜 #農曆新年2022
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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    本欄每周三更新

    我家私房菜

　　偶然經過街頭小食檔看到見煎炸蠔仔餅，總是想買一件來吃。還有不久就到農曆新年，大家想好煮甚麼賀年菜式嗎？不如今年試一試自己煮新鮮熱辣的蠔仔煎餅吧！有人會問這道「煎蠔餅」是屬於潮式、台式還是港式？ 其實潮式的做法會全用番薯粉；台式就用生粉 （木薯粉），而香港人喜歡鬆脆香口的食物，我會加入麵粉去提升鬆脆度。如果大家喜歡，都可以自行調較出自己喜愛的煙韌或鬆脆蠔仔餅。

 

煎蠔餅

 

 

烹煮時間：15分鐘

份量：3-4件

 

材料：

 

 

蠔仔      300 克

芫茜       2 棵

青葱       2棵

雞蛋/鴨蛋  2 個

番薯粉     30克  + 麵粉 30克

 

粉漿調味料：

魚露     1湯匙

胡椒粉   1/2 茶匙

清水     4 湯匙 

 

做法：

 

　　1. 蠔仔加入2湯匙生粉去清洗，沖水，瀝乾水份，備用。

 

 

　　2. 芫茜切去頭，沖洗，切碎；青葱沖洗，切粒。

 

 

　　3. 開粉漿︰ 大碗內加入粉類及清水拌勻，然後加入雞蛋及調味料攪至麵糊杰身，加入葱粒、芫茜拌勻，最後加入蠔仔輕輕拌勻。

 

 

　　4. 平底鑊加入5-6湯匙油，下蠔仔麵糊，用半煎炸方式煎至兩面金黃色，上碟。（麵糊可隨意分2-3次去煎或煎一大塊都可以。）

 

 

小貼士︰

 

　　1. 蠔仔加入麵糊時，最好再用廚紙抹乾才加入，否則煎出來的蠔餅太濕。

　　2. 用鴨蛋去煎會較香，但不是每間店舖會出售，用雞蛋較方便。

　　3. 用番薯粉煎出來的蠔餅較煙韌，而用麵粉 （或低筋麵粉） 配搭出來效果會較脆，適合香港人口味。（要用大量油去炸才脆口）

　　4. 有些人會全部採用生粉（木薯粉）去開麵糊，大家可以煮時分開兩款來試。

 

 

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