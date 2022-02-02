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02/02/2022

農曆新年2022｜用氣炸鍋做「芝麻百花脆豆腐」！金黃香脆，簡單快捷請客有睇頭！

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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    本欄每周三更新

    我家私房菜

　　恭喜發財 ！ 今天是大年初二，韋太先同大家拜年 ！ 踏入虎年，祝各位讀者，身體健康 、 萬事如意 、 廚藝精精日上 ！

 

　　農曆新年期間，大家可能忙著去拜年，沒時間去街市買菜，突然有朋友到訪，可以煮甚麼賀年菜款客呢？今次就教大家一道簡單賀年宴客菜，準備一盒豆腐和急凍蝦仁就隨時煮得！

 

芝麻百花脆豆腐

 

 

分量：8 件

烹煮時間：30 分鐘

 

材料：

 

 

煎炸豆腐     　1盒

蝦仁/蝦膠    120 克

 

脆皮調味料：

麵包糠　　　 50-80 克

生粉         適量

五香粉       1/2 茶匙

鹽           1/2 茶匙

黑芝麻       1茶匙

雞蛋         1個 （分開）

 

蝦膠調味料：

鹽     1/4 茶匙

蛋白   半茶匙

胡椒粉  少許

 

蝦膠做法：

 

急凍蝦肉解凍後清洗乾淨，用廚紙吸乾水份，用刀輕力將蝦拍扁，然後用刀將蝦肉剁數下，不要剁得太爛。將調味料順序分次加入蝦肉內，將蝦肉大力攪至起膠，放入雪櫃冷藏15分鐘備用。

 

脆豆腐做：

 

　　1. 將脆皮乾粉材料拌勻，雞蛋另外打散拂勻，備用。

 

　　2. 豆腐切粒，沾上少許生粉，表面放上適量蝦膠，沾上少許雞蛋液，然後全粒沾滿脆皮料。

 

 

　　3. 將豆腐蝦膠面向上，放入氣炸鍋內，用180度氣炸20分鐘至表面金黃色。

 

 

小貼士：

 

　　如沒有氣炸鍋，大家可以改用半煎炸或用油炸方式去製作。

 

 

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