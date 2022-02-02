農曆新年2022｜用氣炸鍋做「芝麻百花脆豆腐」！金黃香脆，簡單快捷請客有睇頭！

恭喜發財 ！ 今天是大年初二，韋太先同大家拜年 ！ 踏入虎年，祝各位讀者，身體健康 、 萬事如意 、 廚藝精精日上 ！

農曆新年期間，大家可能忙著去拜年，沒時間去街市買菜，突然有朋友到訪，可以煮甚麼賀年菜款客呢？今次就教大家一道簡單賀年宴客菜，準備一盒豆腐和急凍蝦仁就隨時煮得！

芝麻百花脆豆腐

分量：8 件

烹煮時間：30 分鐘

材料：

煎炸豆腐 1盒

蝦仁/蝦膠 120 克

脆皮調味料：

麵包糠 50-80 克

生粉 適量

五香粉 1/2 茶匙

鹽 1/2 茶匙

黑芝麻 1茶匙

雞蛋 1個 （分開）

蝦膠調味料：

鹽 1/4 茶匙

蛋白 半茶匙

胡椒粉 少許

蝦膠做法：

急凍蝦肉解凍後清洗乾淨，用廚紙吸乾水份，用刀輕力將蝦拍扁，然後用刀將蝦肉剁數下，不要剁得太爛。將調味料順序分次加入蝦肉內，將蝦肉大力攪至起膠，放入雪櫃冷藏15分鐘備用。

脆豆腐做：

1. 將脆皮乾粉材料拌勻，雞蛋另外打散拂勻，備用。

2. 豆腐切粒，沾上少許生粉，表面放上適量蝦膠，沾上少許雞蛋液，然後全粒沾滿脆皮料。

3. 將豆腐蝦膠面向上，放入氣炸鍋內，用180度氣炸20分鐘至表面金黃色。

小貼士：

如沒有氣炸鍋，大家可以改用半煎炸或用油炸方式去製作。