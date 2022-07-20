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20/07/2022

免焗爐一鑊搞掂！金黃香口「馬鈴薯薄餅」，滿口芝士超邪惡！

#識食 #食譜 #馬鈴薯薄餅 #薄餅 #自家煮 #芝士 #馬鈴薯
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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

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    本欄每周三更新

　　去街市或超市買馬鈴薯，通常一大袋最少有4至5個，一餐飯一般煮2至3個，餘下的馬鈴薯很快就會長芽，棄掉又覺可惜。有見及此，今期就教大家做一道馬鈴薯薄餅！薄餅的大小要視乎餘下馬鈴薯有多少，這次我只餘下2個，做了一個約8吋大的薄餅作午餐。大家不妨試下啦！

 

馬鈴薯薄餅

 

 

烹煮時間︰30 分鐘

 

分量︰1個 8吋

 

材料︰

 

馬鈴薯     2-3個　（300-500克）

水牛芝士  （Mozzarella Cheese）  50 克

 

調味料︰

 

鹽        1／2 茶匙

胡椒粉    少許

芝士粉　　10克

甜椒粉 （Paprika）   1 茶匙

生粉      30 克

番茜香草 （Parsley）  1／2 茶匙

 

做法：

 

　　1.    馬鈴薯去皮，沖洗，切片，加入清水浸一會，瀝乾水份。

 

 

　　2.    馬鈴薯加入調味料拌勻，平均分成2份。

 

 

　　3.    燒熱平底鑊加入2湯匙油，放入馬鈴薯排疊成圓形，蓋上鑊蓋，改慢火煎5-7分鐘，然後反轉煎另一面至兩面金黃色。重覆做法一次，做出2塊馬鈴薯餅。

 

 

　　4.    在一塊馬鈴薯餅上放上水牛芝士，將另一塊馬鈴薯餅覆蓋在芝士上，煎一會待芝士溶解，煎至兩面香脆，即可上碟。

 

 

小貼士：

 

薄餅大小視乎馬鈴薯有多少，大家可以自行按比例增加分量。

 

 

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