免焗爐一鑊搞掂！金黃香口「馬鈴薯薄餅」，滿口芝士超邪惡！

去街市或超市買馬鈴薯，通常一大袋最少有4至5個，一餐飯一般煮2至3個，餘下的馬鈴薯很快就會長芽，棄掉又覺可惜。有見及此，今期就教大家做一道馬鈴薯薄餅！薄餅的大小要視乎餘下馬鈴薯有多少，這次我只餘下2個，做了一個約8吋大的薄餅作午餐。大家不妨試下啦！

馬鈴薯薄餅

烹煮時間︰30 分鐘

分量︰1個 8吋

材料︰

馬鈴薯 2-3個 （300-500克）

水牛芝士 （Mozzarella Cheese） 50 克

調味料︰

鹽 1／2 茶匙

胡椒粉 少許

芝士粉 10克

甜椒粉 （Paprika） 1 茶匙

生粉 30 克

番茜香草 （Parsley） 1／2 茶匙

做法：

1. 馬鈴薯去皮，沖洗，切片，加入清水浸一會，瀝乾水份。

2. 馬鈴薯加入調味料拌勻，平均分成2份。

3. 燒熱平底鑊加入2湯匙油，放入馬鈴薯排疊成圓形，蓋上鑊蓋，改慢火煎5-7分鐘，然後反轉煎另一面至兩面金黃色。重覆做法一次，做出2塊馬鈴薯餅。

4. 在一塊馬鈴薯餅上放上水牛芝士，將另一塊馬鈴薯餅覆蓋在芝士上，煎一會待芝士溶解，煎至兩面香脆，即可上碟。

小貼士：

薄餅大小視乎馬鈴薯有多少，大家可以自行按比例增加分量。