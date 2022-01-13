「雙胎輸血綜合症」唔關遺傳事！對胎兒有甚麼影響？其中一胎有較多流體要留神！

這位媽媽分享了心碎的故事，腹中的一對18週大雙胞胎兒，由於雙胎輸血綜合症 (TTTS) 死亡。

情況是，雙胞胎的一人攝取了過多的營養。

媽媽 Vienna 在 Facebook 說，這是一生中寫過的，最困難的一件事。

TTTS 最初常見的徵狀是，雙胞胎的一人比另一人，有較多的流體。醫護人員注意到後，Vienna 就接受了超聲波掃描。

當晚，羊膜囊破裂，穿了羊水。

她解釋說，住院了兩天，希望救回胎兒，不過事與願違，她的 「小天使到了天堂去」。「我不知道為何會發生，我祈求上天賜我力量，告訴我為何要帶走我的女兒。」Vienna 補充說，雖然心碎難過，但她同意捐出雙胞胎先，幫助醫生了解 TTTS 的情況。

「我知道女兒已經到了天國去，我經歷過的這些痛，絕不希望其他人要承受。」

「安息吧，我的小天使。媽媽永不會忘記妳們的，我深深愛著妳們。」

TTTS 有機會影響分享一個胎盤的同卵雙胞胎。連接胎兒的胎盤血管出現不平衡的話，血液就不是平均分到兩個胎兒去。

於是，一人 （接受者 recipient）得到較多血液，而另一人 （捐贈者 donor） 會收到較少。結果，前者因為額外的營養和流體，會長得比較大，後者就發展得較慢。

這會對接受者的心臟，造成壓力，胎兒會嘗試通過排尿，釋出過量流體。他或她的周圍就會有過量的羊水，而捐贈者則只有少量。

TTTS 並非遺傳或者基因引起的，也和父母沒有關係，可以發生在任何人身上。

Source: Woman loses unborn babies after rare twin-to-twin transfusion