倉鼠棄養潮 | 家長如何安排、交代倉鼠的命運，足以影響子女日後價值觀！

疫情關係，倉鼠們面臨「人道處理」。家中有新來倉鼠的家庭要按建議把倉鼠送檢，送去處理。

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家長甲對孩子解說疫情嚴重，人命關天，所以小倉鼠要捨身成仁。孩子哭得死去活來，之後也只有說再見。

家長乙騙孩子說小倉鼠生病，要送去看醫生，可惜搶救無效。孩子半信半疑，因為他們年幼，但絕對不是沒有留意資訊的。

家長丙靜悄悄地送走小倉鼠，扮作若無其事。孩子問的時候，就回答說：「不要問，下次再買另一隻！」孩子只知道玩伴失蹤，下次又有新玩伴？

家長丁查察資料，知道家中的小倉鼠不是有關的批次，是已經養了三四個月的寵物，就安撫全家要好好關顧大家的健康，藉此機會和孩子談談照顧者的責任，不棄養，不亂丟在街上。

以上的各種各樣家長反應，都會是有因有果的。

低估甚至忽視孩子的認知能力，凡事不解釋不分析，結果可能是養成萬事不求甚解的下一代，只會依從言論權貴主導，或者是養成長大後不與父母理性分析討論的習慣，只視他們為無知的廢老。

如果只是關注自己的安危，覺得對自己有害或者沒有用的東西就可丟棄，那麼他日孩子覺得父母是負累，決心放棄阻礙自己發展的老父母時，父母才反思這種「沒用即棄」「貪新棄舊」的價值觀，就是為時已晚了。

花上一點時間心思，藉此機會和孩子談談對家人對社會的責任，思考一下生命、犧牲和選取，審視一下恐慌地棄養還是冷靜判斷自家風險，這才有機會培養出有判斷力冷靜而有責任感的下一代。