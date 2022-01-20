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心理攻防戰
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20/01/2022

倉鼠棄養潮 | 家長如何安排、交代倉鼠的命運，足以影響子女日後價值觀！

#心理情緒 #身心健康 #疫情 #新冠肺炎 #倉鼠 #人道處理 #價值觀
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    本欄逢周四更新

    心理攻防戰

　　疫情關係，倉鼠們面臨「人道處理」。家中有新來倉鼠的家庭要按建議把倉鼠送檢，送去處理。

 

（圖片來源：unsplash）

 

　　家長甲對孩子解說疫情嚴重，人命關天，所以小倉鼠要捨身成仁。孩子哭得死去活來，之後也只有說再見。

 

　　家長乙騙孩子說小倉鼠生病，要送去看醫生，可惜搶救無效。孩子半信半疑，因為他們年幼，但絕對不是沒有留意資訊的。

 

　　家長丙靜悄悄地送走小倉鼠，扮作若無其事。孩子問的時候，就回答說：「不要問，下次再買另一隻！」孩子只知道玩伴失蹤，下次又有新玩伴？

 

　　家長丁查察資料，知道家中的小倉鼠不是有關的批次，是已經養了三四個月的寵物，就安撫全家要好好關顧大家的健康，藉此機會和孩子談談照顧者的責任，不棄養，不亂丟在街上。

 

　　以上的各種各樣家長反應，都會是有因有果的。

 

　　低估甚至忽視孩子的認知能力，凡事不解釋不分析，結果可能是養成萬事不求甚解的下一代，只會依從言論權貴主導，或者是養成長大後不與父母理性分析討論的習慣，只視他們為無知的廢老。

 

　　如果只是關注自己的安危，覺得對自己有害或者沒有用的東西就可丟棄，那麼他日孩子覺得父母是負累，決心放棄阻礙自己發展的老父母時，父母才反思這種「沒用即棄」「貪新棄舊」的價值觀，就是為時已晚了。

 

　　花上一點時間心思，藉此機會和孩子談談對家人對社會的責任，思考一下生命、犧牲和選取，審視一下恐慌地棄養還是冷靜判斷自家風險，這才有機會培養出有判斷力冷靜而有責任感的下一代。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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