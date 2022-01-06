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06/01/2022

Omicron來勢洶洶，如何是好?

#Omicron #新冠肺炎 #疫苗氣泡 #防疫措施
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    本欄隔周四更新

    論盡中港台

　　Omicron變異病毒株來勢洶洶，一方面在世界各地不斷爆發，也在某些地方取代Delta變異病毒株，如今已對香港有一定的挑戰及風險，世衛組織已有研究顯示，Omicron傳播迅速，有可能影響疫苗效能。

　

　　在聖誕新年期間，旅客有上升，輸入個案Omicron比例相當高，港府雖嚴陣以待，採用高規格的外防輸入措施，適時加強和調節以防Omicron流入社區，並有足夠預防及並在疫苗接種上加一把勁，但仍追不上病毒反撲。

　

　　Omicron得勢不饒人，香港近日陸續傳出確診病例，傳播鏈一再蔓延。這波疫情，主要是因國泰航空員工違規外出，又與家人到餐館用膳，導致傳染力極強的新變種病毒在社區散播。病毒持續擴散。看來港府是錯在容許機組人員免檢疫返港，整起事件也顯示，單靠「安心出行」難免有防疫漏洞，而將相關確診個案列為與境外輸入有關，其實是淡化了本地爆發疫情的危機。

 

(iStock)

　

　　特首林鄭月娥早於1月4日宣布將於2月24日擴大疫苗氣泡，除覆蓋食肆等表列處所外，亦涵蓋入學校及圖書館等康文署設施。但到翌日(1月5日)，特首便來個急轉彎，表示由於多宗感染個案源頭不明，要「重錘出擊」，希望在農曆新年前遏制疫情，讓市民安全歡渡新年，所以宣布周五(1月7日)起收緊多項防疫措施，包括晚市禁止堂食，多類處所包括酒吧、健身室、美容院等關閉，大型活動包括香港單車節取消，為期14天。

　

　　另外特首也宣布因應香港疫情急速惡化，要收緊外防輸入措施，1月8日起向8個國家實施地區性航班熔斷機制，為期14日，至本月21日午夜。這8個國家分別為澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，

　

　　衛生署署長林文健稱Omicron病毒較Delta強4至8倍，曾感染過新冠病毒及康復者可再感染，又指本港的眾多個案，逾6成無病徵，證明這種病毒更難偵測。有見及此，筆者不妨為Omicron病毒起個卦，看看這變異病毒株有多可惡。

　

　　用英文來起卦是筆者獨得之秘。以英文A至Z，順序A作1劃，Z作26劃計，以OMI作上卦，CRON作下卦，OMI是15+13+9=37，卦以8除，37÷8=4…5，餘數5對應先天八卦是巽卦；CRON是3+18+15+14=50，50÷8=6…2，餘數2對應先天八卦是兌卦，上卦巽下卦兌，全卦是風澤中孚卦。變卦是上下卦總和:37+50=87，爻以六除，87÷6=14…3，餘數3即六三爻變。

　

　　今次Omicron病毒襲港，答案是在中孚卦六三爻的爻辭。爻辭曰:「得敵，或鼓或罷，或泣或歌。」意思是樹立了敵人(明顯是指Omicron)，讓港人坐立難安。或鼓或罷，指的是或擊鼓進攻，或停鼓作罷；或泣或歌，指的是不知要悲哀地哭泣還是高歌一曲。而這正是目下香港人心情的寫照，有誰不想歡度農曆新年？可惜又有擔憂。全爻的意思是；進退失據，不知如何是好。

　

　　該怎麼辦？不妨參考變卦。中孚卦六三爻變，變為風天小畜卦。就六爻來看，小畜有陰氣積畜之象。此陰指六四爻，六四爻為上巽風的初爻，象徵Omicron。相對於「大畜」的「不家食」，也就是不在家經營，小畜全卦以「復」為主軸，「復」也就是回家的意思。所以對應之道，大家最好還是多回家休息，減少外出應酬便是。

 

 

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