被鄭嘉穎勸有仔趁早生 黃宗澤︰唔通單性繁殖咩

【晴報專訊】電影《G風暴》前晚於九展舉行慈善首映禮，鄭嘉穎與黃宗澤（Bosco）片中飾演兄弟，現實中同樣老友鬼鬼。Bosco大爆拍攝時經常被嘉穎勸早日結婚生仔，惟Bosco直言自己工作忙碌，未有成家立室的打算。

Bosco（左）和嘉穎預告明年在電影上會再度合作。

鄭嘉穎與黃宗澤在《G風暴》中飾演兄弟，Bosco表示在戲內經常被追打︰「我同嘉穎本身都有腳患，跑起嚟真係好攞命，好彩依家都好番晒。」

提到嘉穎憑劇集《星空下的仁醫》入圍「萬千星輝頒獎典禮2021」最佳男主角最後五強，惟嘉穎直言希望譚俊彥或張振朗奪獎，他更明言將不會出席頒獎禮。對於《星》劇獲11項提名，嘉穎多謝觀眾支持︰「我希望退休之前，可以拍到一啲令觀眾留下深刻印象嘅角色。」

謝天華新年回港休息

謝天華指會把握時間，享受家庭樂。

臨近聖誕及新年假期，嘉穎笑指為兩個兒子安排節目比開工更辛苦︰「真係日日新鮮日日甘，做家長真係好大壓力，好彩老婆（陳凱琳）叻，佢已經安排好晒呢十幾日嘅活動。」至於正忙於拍攝劇集《法證先鋒V》的Bosco，直言很羨慕嘉穎的家庭生活，又自爆嘉穎在拍攝期間經常催促他結婚生仔；嘉穎聞言再苦口婆心說︰「小朋友嘅精力每日都增長緊，而我哋就每日都降低緊，所以真係要趁後生快啲生。」但Bosco坦言未有打算做爸爸，更笑謂︰「我啲期一早塞爆晒，日日都要開工，唔通單性繁殖咩？」

另外，剛從內地回港的謝天華，透露已離港八個月，今次預計會留港至農曆新年後︰「太太話我再唔返嚟，仔女就唔認得我…今次我特登唔同小朋友講幾時返，開門一刻個仔見到我都呆咗，不過之後攬住我狂錫。」問天華是否已賺夠？他笑言錢永遠賺不夠，但希望有時間休息。