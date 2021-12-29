姜濤柳應廷Jer奪勁爆男歌手 AK江熚生否認離隊

【晴報專訊】香港樂壇首張成績表、《新城勁爆頒獎禮2021》前晚圓滿結束，人氣男團MIRROR奪得九個獎項成為大贏家，姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、江熚生（AK）、楊樂文（Lokman）及柳應廷（Jer）亦奪得個人獎項。

MIRROR合共橫掃九個獎成「勁爆」大贏家。

MIRROR在頒獎禮成為大贏家，以團體名義奪兩個獎，以及七個個人獎項，各成員均表示開心，隊長楊樂文笑言︰「因為我哋多人啫！總之都好開心見到大家攞獎，值得高興嘅。（今年冧莊攞組合獎？）要多謝各方好友嘅支持，希望嚟緊會做更多好嘅作品，同埋有更多唔同嘅元素畀大家。」

姜濤金句「用作品說話」經常被其他成員引用。

姜濤和柳應廷今年「升呢」奪男歌手獎，姜濤簡單回應︰「非常之開心。」Jer高興出道短短幾年已經有此成績，並承諾會繼續努力。而江熚生、陳卓賢和盧瀚霆一同奪得「勁爆人氣偶像」，呂爵安則奪「勁爆我撐新人」。

AK向隊友表忠

AK重提退團疑雲。

早前AK於IG發文疑似退團，令fans相當擔心，就此事問AK，他沒好氣表示，已解釋過當時剛完成音樂會後有感而發，「見大家咁諗，我都有諗過係咪自己表達能力有問題，抑或係大家嘅接收能力有問題，我阿媽都問咗我幾次，但真係唔係。」細心的網民亦留意到他在IG個人簡介一欄沒寫「MIRROR成員」，引發聯想，AK表示︰「姜濤都無寫，其實我哋都係跟隊長，佢都無寫，呢幾年我開拓咗好多想做嘅嘢，加上嗰一欄有字數限制，我又覺得係人都知我係MIRROR成員，我真係諗唔到原來大家咁介意。」但AK仍多謝大家關心，笑問他會否要向隊員「表忠」？身後的Edan隨即說︰「我愛MIRROR！」AK亦附和︰「我愛MIRROR，yeah！公司加人工，yeah！」