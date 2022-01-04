新曲MV赤裸揭露成名代價 姜濤︰真正可怕是內心的聲音

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員姜濤前晚在YouTube發布單飛新歌《鏡中鏡》MV，他貫徹「用作品說話」的承諾，新作以自身成長經歷作背景，在MV中被追殺至遍體鱗傷，最後發現自己才是自己最大的敵人。MV截至昨晚已勁吸逾45萬點擊，姜濤在IG發文寄語︰「你學會和內心的聲音共存，你將無所畏懼。」

現年22歲的姜濤於元旦日舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》冧莊「我最喜愛的男歌手」及憑歌曲《Dear My Friend,》再獲「我最喜愛的歌曲大獎」，他在台上豪言︰「我哋（香港）一定會係亞洲第一。」這位樂壇大紅人隨即向樂迷送上新年禮物，第九首個人單曲《鏡中鏡》MV前晚上架，姜濤出po宣傳︰「外面的聲音不可怕，真正可怕的是自己內心的聲音，而當你學會和自己內心的聲音共存，你將無所畏懼。這，就是我的答案。」

森美前日上載叱咤後台照，當時他遞紙巾給爆喊的姜濤。（IG圖片）

歌詞道盡入行辛酸

姜濤在MV中被槍指頭，但他毫無懼色視死如歸。(網上截圖)

MV獲啤酒品牌贊助，姜濤亦激罕man爆啤一啤。(網上截圖)

姜濤的MV中除了有不少被追打的場面，亦有勁歌熱舞的鏡頭。(網上截圖)

新歌MV中，姜濤於黑夜中被多人包圍追打，努力反抗下弄至遍體鱗傷，但對方依然窮追不捨。最後，姜濤被人用槍指頭，而揸槍的人竟是自己，寓意自己的心魔才是最大敵人。另外，《鏡中鏡》的歌詞如「畀畀心，畀畀心，永不變的標誌」、「姜B，姜B，不想被稱得意」、「幾多Like數先算應得」、「幾多恥笑迫我屈膝」、「才回望十歲舊時肥仔」等，一字一句表達他在現實中面對的無奈。姜糖（姜濤粉絲）指MV展現偶像的內心世界，又大讚歌曲創新兼甚有個人風格。

憶亡友爆喊衝入廁所

日前姜濤在IG出po曬賣萌照，硬銷《鏡中鏡》。

《鏡中鏡》填詞人小克在IG發文，指此曲歌詞是自己入行至今最難寫的三甲，又激讚姜濤是他認識的人當中，最有禮貌的一個︰「落筆前佢（姜濤）私底下send咗一段真心說話來，我感覺好似收到紮花咁溫暖，不過唔好再叫我老師，最多我唔叫你姜B，廿二歲人，太得體了。」此外，姜濤在叱咤頒獎禮獻唱《Dear My Friend,》時，因思念亡友中峰而失控痛哭，商台DJ Vani昨日在節目《雲妮鍾情》中透露，指當時姜濤唱完歌太激動，喊住衝入後台，姜濤經理人黃慧君（花姐）惟有詢問Vani借出女DJ房，Vani說：「姜濤入咗toilet閂埋門，有個安靜地方平復情緒，我就喺門口做咗『實Q』（保安），叫大家唔好入去！」