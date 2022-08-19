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19/08/2022

四料影帝風騷曬獎座 謝賢笑稱︰我係買獎

#謝賢 #殺出個黃昏
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　　【晴報專訊】出爐影帝謝賢（四哥）日前聯同電影《殺出個黃昏》台前幕後出席祝捷會，眾人亦同時為四哥及黃柏高（Paco）慶生。四哥早前歪嘴現身金像獎頒獎典禮，被網民懷疑中風；但見四哥於祝捷會上精神奕奕，更笑指自己的獎項是買回來，依然風趣幽默。

 

四哥風騷曬獎，身體似乎無恙。


　　謝賢憑主演電影《殺出個黃昏》，囊括香港電影金像獎「最佳男主角」、香港電影評論學會大獎「最佳男演員」、香港電影導演會「最佳男主角」及香港電影編劇家協會「最佳電影角色獎」等殊榮，一躍成為四料影帝，非常厲害。

家棟叫四哥唔好加價

 

Paco與四哥一同切蛋糕慶生。


　　日前，四哥與《殺》片的監製及編劇林家棟、林雪，以及《智齒》的劉雅瑟、廖子妤和監製黃柏高等出席祝捷會，導演莊文強代表香港電影導演會，即場向四哥及劉雅瑟補頒2021年度香港電影導演會「最佳男主角」及「最佳女主角」獎座。

 

四哥和劉雅瑟高舉獎座，表現興奮。


　　家棟早前出席活動時，澄清四哥歪嘴是因整牙所致，並非中風。而從祝捷會相中可見，四哥一臉精神，跟在場人士有說有笑，身體似乎沒有異樣；四哥又感謝觀眾給他的掌聲，答應影迷一定會繼續演下去。問到得獎感受，四哥大騷幽默本色︰「其實我係買獎！」家棟笑指︰「四哥以前掛住玩潛水車同打獵，唔得閒啫！」至於會否原班人馬再拍續集？四哥說︰「問佢（家棟）啦！」家棟笑說︰「你唔好加價。」似乎拍續集有望。

 

轉載自: 晴報

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