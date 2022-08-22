突襲紅館疑為年尾個唱試水溫 四眼Look陳奕迅搞喊林家謙

【晴報專訊】久未在港露面的陳奕迅（Eason），前晚為林家謙第二場紅館騷擔任嘉賓。Eason激罕戴眼鏡扮成「陳家謙」上台，家謙獲偶像撐場，感動得流下男兒淚，掀起全晚高潮。有傳Eason在今年底舉行15場紅館跨年騷，未知是否藉今次任嘉賓演出，測試香港樂迷反應。

林家謙的演唱會於上周五開鑼，是繼MIRROR演唱會嚴重事故後首個紅館騷。雖然今次舞台上空仍有透薄巨屏及喇叭，但舞台設計簡單，亦取消升降台及機關，台上只有代表林家謙的巨型眼鏡擺設。家謙前晚除找來C AllStar及林欣彤任嘉賓外，更獲偶像陳奕迅加持。一身粉紅造色型配圓框眼鏡上陣的Eason變身「陳家謙」，與家謙合唱《致明日的舞》，令全場觀眾high爆。Eason笑問家謙︰「正唔正我呢個『陳家謙』嘅look？你帶起咗（戴眼鏡）呢個潮流呀！我個眼鏡特登跟你買㗎！」家謙尷尬回應︰「下次我借畀你。」Eason笑說︰「問你借好過，我買貴咗。」

獲偶像Eason加持，林家謙感動得眼濕濕，二人更牽手獻唱。

吹神歸位讚後輩靚仔

獲偶像Eason加持，林家謙感動得眼濕濕，二人更牽手獻唱。

九年沒有踏上紅館開個唱的Eason，不脫「吹神」本色，他自爆在台下聽到家謙哽咽唱歌，他也幾乎感動得哭出來；他又讚家謙︰「你真係幾靚仔喎！係咪呀？」Eason透露收到家謙邀請時立即答應：「林家謙係一個好值得大家錫嘅人，單係佢嘅音樂已經散播緊一種治癒。我第一次聽你嘅歌係《下一位前度》，尤其塞車嗰陣聽特別正，真係可以降燥。」他取笑家謙說：「我知你係怕醜草，但你心底裏都係賤賤哋，大家St. Jo仔（聖若瑟小學）嚟！」

Eason再踏紅館，觀眾反應正面，難怪他落台後開心到伸脷。（網上截圖）

Eason太太徐濠縈單拖現身紅館撐老公。

家謙加開周六最終場

日前Eason在內地網上音樂會大唱廣東歌，錄得過億播放量。（微博截圖）

及後，二人拖手再合唱一次《致明日的舞》，Eason更特意送上神秘禮物，叫家謙在台上坐低做觀眾︰「佢真係唔知㗎！以下呢首歌我送畀你，送埋畀大家！」原來Eason以舊作《今日》鼓勵後輩，令家謙感動得雙眼通紅，流下男兒淚，認真驚喜。事實上，Eason大前晚才在內地社交平台抖音開網上音樂會，同時亦有傳他將於今年尾假紅館舉行15場跨年騷；今次Eason任嘉賓試水溫，現場反應甚佳，估計跨年騷落實後，亦會掀起撲飛潮。另外，家謙個唱的主辦單位忽然宣布在本周六（27日）加開終極尾場，門票今晨十時開賣。演唱會總監馮貽柏預告今次加場會有「充滿希望座位表」，皆因有九成門票公開發售。

由於舞台沒有升降台，首晚家謙自彈自唱後，鋼琴要靠工作人員搬走。（資料圖片）