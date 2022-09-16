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16/09/2022

黃凱芹讚Edan@MIRROR有才華 拒親自邀請嘉賓有苦衷

#黃凱芹 #MIRROR
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　　【晴報專訊】出道35年的黃凱芹（Chris），當年還是中文大學英文系學生的他，在偶然機會下加入電台做DJ，其後勇闖樂壇，創作情歌為主，是80、90年代的情歌王子，亦是唱片公司的賣碟保證。相隔十年，Chris將於後日假紅館舉行《細聽•黃凱芹35周年演唱會》，計劃開騷時卻遇上MIRROR演唱會意外，令Chris留下陰影，同時令不問世事的他開始認識MIRROR。

 

 

　　今年七月，MIRROR首個紅館演唱會發生嚴重意外，事件震驚全港。當時身在加拿大的黃凱芹亦獲悉意外消息，「有朋友send咗段片畀我，太震撼！我當晚瞓到半夜扎醒咗，個腦就係嗰個畫面。今次到自己喺同一地方開騷，點都會有心理壓力。為個騷開會時，一講到細節，都會為呢次意外作出好多改動，只希望台前幕後所有人都平安。」

 

MIRROR騷後舞台大改動

 

考獲八級鋼琴造詣的Edan，在演唱會上自彈自唱。（資料圖片）

 

　　身在加國的Chris，因這次意外才認識MIRROR，並深入了解他們的作品，Chris有讚無彈，「好失禮講句，我好少睇香港娛樂新聞，唔係淨係MIRROR，連電視或電影都無乜留意。但今次就留意到喇，喺網上片段見到有兩個成員自彈自唱，好有才華。一個團隊遭受到咁大打擊，相信最難過係佢哋自己，係需要時間去平復心情。」Chris所指的MIRROR成員，正是呂爵安（Edan）和陳卓賢（Ian）。

 

Chris近日馬不停蹄為演唱會綵排，並戴上口罩做足安全措施。（微博圖片）

 

　　相隔十年再登紅館舞台，Chris指製作全交給創作團隊，自己只會盡情享受舞台。至於嘉賓方面，他表示從來不主動請嘉賓，因為怕還人情債︰「如果每次開騷都搵人做嘉賓，到下次對方開騷，我就要禮尚往來，我喺加拿大咁遠，未必可以次次飛番嚟，咁就唔係太好。加上我咁少開騷，仲要搵咁多人嚟？呢方面都係交番畀製作單位負責。」

 

周慧敏和Chris老友鬼鬼，未知會否擔任嘉賓？（資料圖片）

 

街上擺檔賣CD

 

　　另一方面，Chris每年都保持一定創作量，雖然沒有唱片公司作強大後盾，但無阻對創作的堅持。他表示：「我無龐大後台支持係會輸蝕啲，其實我製作唱片唔使投資好多，有啲似街頭自彈自唱，擺隻CD喺度賣嗰種方式。好多謝一班粉絲咁多年都好支持我，唔經唔覺都做到35周年演唱會，我覺得我係賺咗。」Chris表示為報答粉絲，演唱會歌單會集結過去不同唱片公司的歌曲，「有啲唔係主打歌，要係忠粉先識，絕對係會員獨享。」

 

驚聞粉絲「淘」簽名相

 

(網上圖片)

 

　　早前有粉絲在淘寶購買黃凱芹的「親筆」簽名相，要求賣家出示真偽證明，惟賣家竟要求另加2,500元人民幣購買鑑證書，一度成為熱話。Chris對此大感錯愕︰「我出道同依家個簽名都唔同，初出道唔識簽靚啲，依家簽先係恒久嘅簽名。」Chris坦言不主張歌迷網購其簽名相，因為容易造假，所謂鑑證書也不能證明真偽，「大家唔好咁輕易上當。」

 

轉載自: 晴報

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