冠軍林鈺洧被封「性女港姐」 陳凱琳鼓勵：用工作證明自己

【晴報專訊】陳凱琳（Grace）昨午現身中環鬧市為茶飲店擔任嘉賓，身為13年港姐冠軍的Grace亦有留意今屆港姐競選，提到冠軍林鈺洧當選後被翻炒五年前的「性女言論」，Grace即維護及鼓勵師妹︰「用工作證明自己係一個勤力嘅女仔！」

近日隔離檢疫措施放寬，Grace希望可以全家去旅行，但囝囝返學不會隨便請假，待學校長假期才作考慮。

提到不少網民批評今屆港姐新不如舊，陳凱琳直言︰「我嗰屆都一樣咁講，每年都有好與唔好嘅新聞，呢班女仔辛苦咗兩個月，希望大家專注好嘅一面，畀多啲鼓勵。」提到林鈺洧贏得冠軍後，五年前公開談性的節目被翻炒。Grace指會對林造成壓力︰「大家都知呢行好多花邊新聞，應該專注依家，佢將來可以用工作證明，自己係一個勤力嘅女仔。（今屆有好多鄉音佳麗？）我喺加拿大成長，返嚟都要慢慢適應香港文化同語言，大家睇番九年前同依家嘅我，會發現中文進步咗。」

林鈺洧曾在ViuTV節目中爆性史，日前她表示已受了教訓，日後會慎言。（資料圖片）

笑老公對飲食無要求

另外，昨日Grace在活動上示範沖調珍珠奶茶，表現似模似樣。她笑指一向喜歡甜食，靠做運動保持體態。Grace又大爆老公鄭嘉穎的飲食習慣，指老公喜歡鹹味食品，「佢對食物要求唔高，食得飽就得。」