開出「三不」擇偶條件 黃宗澤想「封盤」：女仔最好主動追我

【晴報專訊】黃宗澤（Bosco）在劇集《法證先鋒V》中飾演冷面化驗師，角色性格獨來獨往的他，本來感情生活平淡如水，後來因王敏奕主動追求，才墮入情網。現實生活中，自稱單身多年的Bosco絕對是圈中筍盤，雖然口說不恨拍拖，但又請求友人介紹女生，更開出「三不」擇偶條件，似乎一副高高在上的姿態。



黃宗澤過去一年拍了三部電影及三部電視劇，工作忙得不可開交，他形容為《法證V》開工十分舒服，「雖然背資訊科學很困難，但監製給我很多資料及圖片解釋，不用死背，當中有很多科學，是平時不會接觸到的，很有趣。」飾演高級化驗師余星柏的Bosco，雖然主要面對死物，但亦要應付血淋淋的場面。「案中死者的死法相當特別，例如蠟屍，不過這些都是道具，所以不會害怕。但在現實中，我看到死老鼠都馬上兜路走，而且我最怕打針，不是怕痛，而是怕針拮入肉的感覺，這些年打疫苗，好像已打了我一世人要打的針。」



與周秀娜太熟不過電

Bosco跟周秀娜十分老友，就算咀嘴拍床戲亦絕不尷尬。（資料圖片）



《法證》系列是無綫王牌劇集之一，為了凸顯人物性格，Bosco特別跟編劇及導演商量，賦予角色獨特的缺點，「以前的法證人員都很有智慧又有型，有神一般的感覺，今次我們將角色再放大一點，我專程將頭髮染白一小部分，塑造余星柏的個性有少許社交恐懼，不喜歡交朋友；而他只喜歡跟蔡潔做朋友，因他覺得蔡潔的IQ跟他平起平坐，配得起他，而且他很毒舌，說話毫不留情。」Bosco笑指自己身邊也有一些跟余星柏一樣說話刻薄的朋友，但對方只是講笑搞氣氛，所以不會介懷。

Bosco形容《法證V》的角色余星柏十分自傲，認為只有蔡潔的IQ能配起上他。（資料圖片）

Bosco在劇中與小貓有不少對手戲，他形容小貓很有性格，又會出拳打他。（資料圖片）



角色喜歡獨來獨往，享受一個人生活，Bosco本人卻相反，「其實我來來去去都是同一班朋友，但我們可以一星期見足四天。我在娛樂圈認識很多人，但真正約見面的只得幾個，悶的時候一定會找朋友。」Bosco自言平時開工已幾乎斷絕社交生活，若不用開工，必定會找朋友食飯見面，也甚少主動結識新朋友。是否因此而遲遲未有女朋友？Bosco反應甚大，「一年裏，電影和劇集一部接一部，如何識女仔呢？」他更抵死說︰「我對住娜姐（周秀娜）都對到悶，雖然她是大家心目中的女神，但我們太熟了，就算拍床戲，埋位前我們可睡在床上談天說地，導演一說開機，我們便錫錫，cut機便分開，真的很無情，完全沒有感情掛勾。」



母親唔恨抱孫無催婚

Bosco笑言周圍叫朋友介紹女仔給他。



Bosco直言緣份不能強求，跟圈中或圈外人拍拖也沒所謂，「我經常請求別人介紹女生給我，有位朋友是空姐，我叫她介紹空姐給我，她竟說『那些不是空姐，是空嬸，不適合你』。」他亦否認因自覺靚仔而眼角高，「靚仔周街都是，總之（女生）太黐身我不喜歡，太嬌嗲或太小鳥依人我又不高興；我喜歡獨立女生，我工作已很忙，若仍要黐住我，我會使出『橫鞭錘』！我不會因藝人身份而有所顧忌，最好由女生主動追求我，大家出力了解對方。」Bosco快將42歲，他笑言母親沒有催婚，「她生活比我更多姿多采，也不恨抱孫。誰不希望甜蜜拍拖，但沒有遇到也沒法。」



自薦上《披荊斬棘》唱Rap

（左起）林峯、吳卓羲及Bosco超級老友。（資料圖片）



眾所周知，Bosco跟林峯、吳卓羲以兄弟相稱，三位好友本來有機會在內地真人騷《披荊斬棘2》碰頭，奈何Bosco因檔期問題辭演，「節目兩輯都有邀請我，但檔期撞到正，我知很多人想聽我唱歌，哈哈！如果我上去唱，或者我可以轉做rapper。不過我只抱住玩的心態，參演這些綜藝節目，難道跟別人鬥唱嗎？不可能吧！」Bosco直言三兄弟從未合作拍電影，更提議他們開拍一部喜劇，「我們應該會玩得很癲，可能很多場面都不能播出；還有就是不停食，輪流『萬歲』，會很大鑊！」