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14/12/2022

笑金牌媒人林盛斌辦事不力 胡定欣自嘲感情成績表「零分」

#譚俊彥 #胡定欣 #林盛斌
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　　【晴報專訊】胡定欣昨日與譚俊彥（Shaun）出席《最強人氣品牌大獎2022》頒獎禮，定欣最近不停獲獎，事業運強，但感情生活仍然空白，她自言已無開任何擇偶條件，身旁的Shaun安慰她寧缺勿濫，感情事順其自然就好。

 

定欣與Shaun盼望廣告合約陸續有來。

 

女人味十足的定欣，笑言會叫朋友介紹合適對象。（IG圖片）

 

　　譚俊彥與胡定欣昨日分別獲得「最強人氣廣告男、女星」，定欣繼日前在《AEG娛樂人氣王頒獎典禮》獲頒「最佳女演員」後，昨日再度得獎，她笑言算是有好意頭：「我同呢個健康產品合作咗十年啦，好多謝佢哋一直支撑住自己，有健康身體，先令我更專注事業。（想拍甚麼廣告？）我之前拍咗《白色強人II》，所以想拍同醫療、健康有關嘅廣告。」至於Shaun今年成為月餅代言人，廣告內容充滿溫情，問他可會想跟女兒父女檔拍廣告？他說：「等小朋友大啲先，佢哋都係讀書為重。其實之前有廣告搵過小朋友拍，但係我都推咗。」

 

譚俊彥不心急父女檔搵錢

 

　　聖誕將至，Shaun表示會帶小朋友到主題樂園玩，定欣聞言即酸溜溜說︰「我都想有人同我去主題樂園玩呀，其實今年我都會同朋友一齊過聖誕嘅，會叫朋友唔覺意帶多啲朋友出嚟介紹下。」提到「金牌媒人」林盛斌（Bob）早前請纓為定欣牽紅綫，定欣笑說：「係囉，都年尾啦，張成績表都仲係零分，咁點算先？」身旁的Shaun安慰定欣，指感情事順其自然就好，寄語寧缺勿濫，定欣苦笑說︰「話晒最強人氣女藝人喎，唉，唔揀都揀咗咁多年，已經去到無條件呀，行出嚟啱就啱㗎喇。」

 

炎明熹獲頒「最強人氣廣告歌演繹歌星獎」。

 

轉載自: 晴報

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